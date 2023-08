- 1.HJ 2023: Schwaches Beratungsgeschäft belastet Umsatz- und Ergebnisentwicklung

- Restrukturierungsaufwand und Goodwill-Afa werden laufendes Geschäftsjahr belasten

- Rückkehr zu deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum wieder ab 2024 erwartet



In den ersten sechs Monaten 2023 hat die SYZYGY GROUP einen Anstieg der Umsatzerlöse um 4,7 % auf 35,99 Mio. EUR (VJ: 34,40 Mio. EUR) erreicht. Zwar liegt diese Entwicklung weitestgehend im Rahmen der Erwartungen, in der Quartalsbetrachtung liegt aber eine rückläufige Tendenz vor. Gegenüber dem Umsatzanstieg in Höhe von 10,0 % im ersten Quartal lagen die Umsätze im zweiten Quartal mit -0,4 % leicht unter dem Vorjahreswert. Dies ist insbesondere auf eine rückläufige Entwicklung im Beratungsgeschäft (Produkt- und Serviceinnovation) zurückzuführen, welches von Budgetkürzungen speziell seitens der Automotive-Kunden betroffen war. Gemäß Unternehmensangaben ist dies als ein isolierter Faktor zu betrachten, da die anderen Produktbereiche und Tochtergesellschaften im Rahmen der Erwartungen lagen.



Aufgrund von Anpassungen der Geschäftsplanung bei der Beratungsgesellschaft dfifferent GmbH wurden Firmenwertabschreibungen in Höhe von 4,21 Mio. EUR vorgenommen. Inklusive dieses Sondereffektes liegt das EBIT mit -1,98 Mio. EUR (VJ: 3,10 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch bereinigt um diesen Effekt weist die SYZYGY mit einem EBIT in Höhe von 2,23 Mio. EUR eine rückläufige Ergebnisentwicklung auf. Ein hoher Freelancer-Einsatz sowie höhere Personalkosten der Restrukturierung waren hierfür ausschlaggebend.

Das Management der SYZYGY GROUP hatte bereits am 04.07.2023 über die unter den Erwartungen liegende Entwicklung im Beratungsbereich informiert und zu diesem Anlass die Prognosen angepasst. Während bis zu dem Zeitpunkt mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 6 bis 8 % gerechnet wurde, wird für das laufende Geschäftsjahr 2023 seither ein Umsatzwachstum im "unteren einstelligen Prozentbereich" erwartet. Die EBIT-Marge sollte dabei, vor Firmenwertabschreibungen, in einer Bandbreite von 5 bis 7 % liegen. Bis zu dem Zeitpunkt war noch mit einer EBIT-Marge in Höhe von 9 bis 10 % gerechnet worden.



Damit wird für das zweite Halbjahr 2023, aufgrund der erwarteten Fortsetzung der Schwäche im Beratungsgeschäft, mit einer rückläufigen Umsatzentwicklung gerechnet. Bei der Tochtergesellschaft diffferent GmbH wurden diesbezüglich Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen, welche im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein sollten. Diese Maßnahmen gehen mit einer zusätzlichen Kostenbelastung in Höhe von 1,0 Mio. EUR einher, was bei der EBIT-Marge rund 1,5 Prozentpunkte kosten dürfte.



Wir hatten unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen bereits mit der Gewinnwarnung Anfang Juli im Rahmen eines Research Comments (06.07.2023) angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnen wir demnach mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 2,0 % auf 72,02 Mio. EUR, welcher im Rahmen der aktuellen Unternehmens-Guidance liegt. In den kommenden Geschäftsjahren sollte mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 10,0 % (2024e) bzw. 8,0 % (2025e) wieder eine deutlich höhere Dynamik erreicht werden. Vor Goodwill-Afa in Höhe von 4,21 Mio. EUR prognostizieren wir für 2023 ein EBIT in Höhe von 4,60 Mio. EUR und rechnen damit mit einer EBIT-Marge in Höhe von 6,4 %. Nach wie vor rechnen wir mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und ab 2024 mit einer Rückkehr zum gewohnten EBIT-Margenniveau. Alleine durch den Wegfall von Goodwill-Afa sowie der Restrukturierungsaufwendungen sollte dies gut zu erreichen sein.



Aufgrund des gegenüber unserer letzten Research Studie (siehe Comment vom 06.07.2023) unveränderten DCF-Bewertungsmodells behalten wir das Kursziel in Höhe von 8,60 EUR unverändert bei. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 4,10 EUR liegt ein hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben das Rating KAUFEN.





Die Syzygy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 4,30EUR gehandelt.