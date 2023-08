Beim Pferdewetten lautet ein Grundsatz: “Bet on the Jockey, not on the horse.” In diesem Sinn hat Portofino Resources Inc. ( TSX-V: POR; OTCQB: PFFOF; FSE: POTA ) gerade zwei neue Star-Jockeys in seinen neu geschaffenen Beirat des Unternehmens berufen: Alex Molyneux, Ex-CEO von Paladin Energy und Blake Steele, zuletzt verantwortlich bei EnCore Energy Corp.

Auf einem Salar in Argentinien; Foto: Portofino Resources

Alexander Molyneux verfügt über 25 Jahre Führungserfahrung in der Metall- und Bergbauindustrie. Zu seiner Erfolgsbilanz zählt u.a. Argosy Minerals Ltd. (2018 - 2022). In dieser Zeit initiierte das Unternehmen sein Lithiumprojekt Rincon in der argentinischen Provinz Salta, entwickelte eine Ressource und nahm seine erste Produktionsanlage für Lithiumcarbonat in Batteriequalität in Betrieb.

Molyneux war drei Jahre lang als CEO von Paladin Energy Ltd. tätig, einem der größten Uranunternehmen der Welt, wo er eine erfolgreiche Rekapitalisierung in Höhe von 700 Mio. US$ abschloss. Vor Paladin war er Gründer und Executive Chairman von Azarga Uranium Corp. mit Uranprojekten im Entwicklungsstadium in den USA und Zentralasien, die anschließend für 200 Mio. C$ an EnCore Energy Corp. verkauft wurden. Vor Azarga Uranium Corp. war er etwa fünf Jahre lang bei Ivanhoe Mines Group und Ivanhoe Energy in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als CEO und Direktor von SouthGobi Resources Ltd. (2009 - 2012).

Vor seiner Tätigkeit in der Bergbauindustrie war Herr Molyneux Managing Director, Head of Metals and Mining Investment Banking, Asia Pacific bei Citigroup. Er war etwa 10 Jahre lang als Investmentbanker für Rohstoffunternehmen tätig.

Blake Steele ist ebenfalls eine erfahrene Führungskraft. Er war Direktor und Berater in der Metall- und Bergbaubranche und kann gleichfalls auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz verweisen. Zuletzt war Blake Steele President und CEO von Azarga Uranium Corp, einem an der TSX notierten Uranerschließungs- und Explorationsunternehmen. Unter der Leitung von Herrn Steele entwickelte sich Azarga Uranium durch Fusionen und Übernahmen sowie organisches Wachstum zu einem Multi-Asset-Unternehmen im fortgeschrittenen Stadium. Im Februar 2022 schloss EnCore Energy Corp. die erfolgreiche Übernahme von Azarga Uranium für 200 Millionen C$ ab.

Bevor er zu Azarga Uranium Corp. kam, arbeitete Herr Steele bei SouthGobi Resources Ltd. (Teil der Ivanhoe Mines Gruppe), einem auf mongolische Energiemetalle fokussierten Unternehmen, wo er in mehreren leitenden Positionen im Bereich Finanzen und Unternehmensentwicklung tätig war.

Steele begann seine Karriere bei Deloitte & Touche, wo er sowohl in der Wirtschaftsprüfung als auch in der Finanzberatung tätig war. Herr Steele ist ein Chartered Professional Accountant und Chartered Business Valuator in Kanada. Herr Steele erwarb einen Bachelor of Commerce (Hons) an der UBC Sauder School of Business. Herr Steele ist derzeit als Direktor oder Berater für eine Reihe von börsennotierten Unternehmen in der Metall- und Bergbaubranche tätig.

Portofino CEO David Tafel , CEO kommentierte: „Wir freuen uns sehr, diese beiden hoch qualifizierten Führungskräfte bei Portofino begrüßen zu dürfen. Beide waren nicht nur an unserer jüngsten Finanzierung beteiligt, sondern waren auch sehr erfolgreich bei der Finanzierung und Entwicklung von kritischen Metall- und Energieprojekten auf der ganzen Welt und haben dabei bedeutende Renditen für die Aktionäre erzielt. Die unmittelbare Erfahrung und der Erfolg von Herrn Molyneux bei der Weiterentwicklung des Lithiumprojekts Rincon von Argosy in Salta, Argentinien, sollte sich für Portofino bei seinen Bemühungen um die Finanzierung und die erfolgreiche Ausschreibung des Lithiumprojekts Arizaro in naher Zukunft als sehr vorteilhaft erweisen."

Fazit: Portofino arbeitet schon seit geraumer Zeit an einem transformativen Deal in Sachen argentinisches Lithium-Sole-Projekt. Der Eintritt von zwei Schwergewichten in einen Beirat, verbunden mit einem Investment und der Bewilligung von Optionen lässt erwarten, dass die Aktie von Portofino bald aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden könnte. Wir werden die Entwicklung beobachten.

