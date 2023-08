S&P 500 - Weitere Abgaben erwartet

Am Freitag hieß es im Insight: "Der S&P 500 setzt die Gegenbewegung vom Vortag am heutigen Freitag weiter fort und zeigt sich aktuell bei 4.530 Punkten höher. Der S&P 500 könnte noch weiter ansteigen und den 10er-EMA im Bereich von 4.550 Punkten erreichen. Im Bereich um den 10er-EMA könnte der S&P 500 wieder nach unten abdrehen und damit eine weitere Abwärtsbewegung andeuten. Aktuell sieht es eher nach einer nur kurzen Gegenbewegung bis in den Bereich um den 10er-EMA im Tageschart und in der Folge mit wieder fallenden Notierungen im S&P 500 aus. Sollte es zu einem weiteren Kursrückgang kommen, wäre der 50er-EMA bei aktuell 4.430 Punkten die nächste untere Anlaufmarke. Auch dann würde sich der S&P 500 aber lediglich in einer sich ausdehnenden Korrektur und übergeordnet weiterhin in einem Aufwärtstrend befinden."

An diesem Fahrplan hat sich nichts geändert. Solange der S&P 500 unter dem 10er-EMA notiert sind Short-Positionen mit Kursziel 50er-EMA im Tageschart zu bevorzugen. Im großen Bild ist der Aufwärtstrend aber noch intakt, so dass die Lage im Bereich um den 50er-EMA bei einem weiteren Kursrückgang neu bewertet werden muss.