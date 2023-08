Morgan Stanley: Drei Aktien im Rampenlicht – eine mit 40 Prozent Kurspotenzial!

Es handelt sich dabei um die Werte Renesas Electronics, die Macquarie Group und die ICICI Bank.

Renesas Electronics ist ein japanischer Halbleiterkonzern. Die Analysten von Morgan Stanley räumen der Aktie in den nächsten zwölf Monaten eine Kurssteigerung um circa 27 Prozent auf 22,40 US-Dollar ein. Im Vergleich zu Konkurrenten wie NXP, STMicro und Microchip sei die Aktie derzeit unterbewertet am Markt, so die Begründung der Analysten. Ein ähnlich optimistisches Bild ist den Daten von Marketscreener zu entnehmen. Die gesammelten Analystenschätzungen kommen auf ein durchschnittliches Kurspotenzial von etwas mehr als 18 Prozent.