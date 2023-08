KI-'Gehirn'-Technologie von Rezolve arbeitet mit NAGA zusammen, um die Online-Zahlung zusammen mit der Brokerage-Umwandlung zu revolutionieren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

London und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der an der FrankfurterBörse notierte deutsche Fintech-Marktführer The NAGA Group A.G.(https://naga.com/) (XETRA: N4G) (ISIN: DE000A161NR7), Betreiber der All-in-OneFinanz-Super-App, hat eine bahnbrechende Partnerschaft mit Rezolve AI Limited(https://www.rezolve.com/) bekannt gegeben. Die Integration der KI-Plattform"Brain" von Rezolve in die NAGA-eigene Technologie und die Social-Trading-App"NAGA Trader" sowie "NAGA Pay" wird die Erfahrungen der aktuellen und neuenBenutzer/-innen von NAGA neu definieren, personalisierte und intelligenteMarktanalysen in Echtzeit bereitstellen, die Handelskompetenz verbessern undZahlungen über mehrere Sprachen hinweg automatisieren.NAGA bietet eine Online-Plattform (sowohl über Web als auch App) für SocialTrading, die es ihren Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, in verschiedeneVermögenswerte wie Währungen, Aktien, ETFs, Rohstoffe und Kryptowährungen zuinvestieren, zusammen mit ihrer eigenen einzigartigen ePayments-Lösung. Rezolves"Brain" mit seinen fortschrittlichen KI-Algorithmen, maschinellem Lernen undseiner NLP-Engine (natürliche Sprachverarbeitung) wird NAGAs Fähigkeitverbessern, den Benutzerinnen und Benutzern von NAGA ein einzigartigesKI-Erlebnis zu bieten, das die traditionelle Art und Weise,Online-Social-Trading und mobile Zahlungen zu erleben, revolutionieren wird.Die Benutzer/-innen von NAGA können sich mit Brain in einer von 95 Sprachenunterhalten, so natürlich, als würden sie in Echtzeit mit einem/einermenschlichen Börsenmakler/-in am Telefon kommunizieren. Sie können ein tiefesVerständnis für Markttrends und -einblicke erlangen und diese personalisieren,erhalten unschätzbare Anleitungen für kluge Investitionsentscheidungen undlernen, wie sie die Social-Trading-Plattform von NAGA optimal nutzen können.Diese mehrsprachige Kapazität verbessert nicht nur die NAGA-Benutzererfahrung,sondern erweitert auch die globale Benutzerbasis von NAGA.Benjamin Bilski, CIO von NAGA, kommentierte dies wie folgt: "Der Zeitpunkt fürdiese Partnerschaft ist einfach perfekt. Wir haben unsere Dateninfrastruktur undIndizierungskapazitäten monatelang darauf vorbereitet, sie mit fortschrittlichenKI-Sprachmodellen zu verbinden, und mit Brain wird unsere Vision Wirklichkeit.Die Implementierung von Brains KI in NAGA wird die Reise unserer Kundschaftweiter automatisieren und zu einem Höchstmaß an Personalisierung führen. DieBenutzer/-innen werden NAGAs Social-Trading-Plattform und ihre eigeneHandelsperformance intuitiv besser verstehen als je zuvor. Darüber hinausermöglicht NAGAs einzigartiger Social Graph den Händlerinnen und Händlern, ihre