Inmitten unsicherer Wirtschaftslage führt Finanzkompetenz die Liste der gefragtesten Qualifikationen für 2023 an

LOS ANGELES, 9. Aug, 2023 /PRNewswire/ -- Die Business Talent Group (BTG), ein Unternehmen von Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) und der führende Talentmarkt für unabhängige Unternehmensberater, Interim-Führungskräfte, Fachleute und Projektmanager, hat heute ihren sechsten jährlichen Skills Index veröffentlicht, der die gefragtesten und am schnellsten wachsenden Qualifikationen aufzeigt, die von globalen Unternehmen genutzt werden, um in Zeiten anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit und schnell aufkommender Technologien Wachstumschancen zu ergreifen.

Mehr als drei Viertel der Arbeitgeber (77 %) haben Schwierigkeiten, qualifizierte Talente zu finden, und der Kampf, organisatorische Lücken zu füllen, hat erhebliche finanzielle Auswirkungen -50 % der CEOs und CFOs erwarten, dass ihre Unternehmen mit ihren derzeitigen Talentmodellen Schwierigkeiten haben werden, die Kundennachfrage zu befriedigen. Dies hat den Weg für innovative Lösungen, wie z. B. hochwertige unabhängige Talentmärkte geebnet, die dazu beitragen können, Unternehmen mit den Fähigkeiten und Talenten auszustatten, die sie jetzt und in Zukunft für ihren Erfolg benötigen.

„Die fachlichen Qualifikationen entwickeln sich in rasantem Tempo und können sich stark auf die Fähigkeit eines Unternehmens auswirken, wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben," so Sandra Pinnavaia, EVP, Chief Knowledge & Innovation Officer der Business Talent Group. „Unternehmen arbeiten derzeit daran, mit dem Tempo des technologischen und innovativen Wandels Schritt zu halten, während sie gleichzeitig mit einem sich verändernden Arbeitsmarkt und wirtschaftlicher Unsicherheit zurechtkommen müssen. Diese gleichermaßen wichtigen und doch konkurrierenden Prioritäten erfordern ein breites Spektrum an Qualifikationen - und die Führungskräfte von heute müssen bei der Beschaffung dieser Qualifikationen Kreativität und Flexibilität an den Tag legen."