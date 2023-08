H1: Ergebnisse wie erwartet - Verbesserte Geschäftsdynamik im weiteren Jahresverlauf aufgrund verschiedener Treiber avisiert



Die Masterflex SE hat heute H1-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die unsere Erwartungen

bestätigen und ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld offenbaren.

Top Line ggü. Vorjahr dank starkem Q1 leicht gesteigert: In H1 steigerte Masterflex den Umsatz mit 7,3% yoy in etwa wie von uns erwartet (52,7 Mio. Euro; MONe: 53,6 Mio. Euro). Für Q2 stellt dies ein Top Line-Niveau von 25,1 Mio. Euro dar (-0,6% yoy), was die starke Q1-Performance nachträglich unterstreicht. Die meisten Tochtergesellschaften trugen zum Erlösanstieg bei. Besonders das Geschäft mit Schlauchlösungen für Anwendungen in der Medizintechnik (Umsatzanteil: 19%; Vj.: 18%) und im Luftfahrtbereich (+1,0 Mio. Euro Umsatzbeitrag; ca.6% des Konzernumsatzes) entwickelte sich sehr positiv und konnte jeweils Volumen- und Preissteigerungen verbuchen. In den zyklischen Absatzsegmenten entwickelte sich das Geschäft aufgrund der konjunkturellen Lage etwas schwächer. Bedingt durch die hohe Konzentration von Industriekunden bei der APT GmbH war der Umsatz rückläufig. Hierbei belastete zudem der Umzug der Tochtergesellschaft zusätzlich. Ebenfalls schwächer entwickelte sich das US-Geschäft. Die Auftragslage im Konzern fällt insgesamt etwas besser aus als von uns erwartet. Nichtsdestotrotz ist hier das insgesamt deutlich eingetrübte Marktumfeld zu erkennen. So verfügte MZX nach 6M über Aufträge im Wert von 22,5 Mio. Euro (-16,7% yoy; MONe: 20,0 Mio. Euro), was einem Auftragseingang in Q2 von 21,6 Mio. Euro (-24,0% yoy; H1: 41,0 Mio. Euro; -24,3% yoy) impliziert.

Ergebnis von Einmaleffekten und externen Einflüssen bestimmt: Das EBIT fiel in H1 aufgrund der Preissteigerungen von Inputmaterialien und dem Aufbau von Personal mit 6,6 Mio. Euro (Marge: 12,6%), wie bereits erwartet, in etwa auf Vorjahresniveau aus (-0,3% yoy; Marge: -1,0PP yoy) (MONe: 6,6 Mio. Euro; 12,4%). Dabei wirkten Einmalkosten im Zuge des APT-Umzuges (0,9 Mio. Euro) belastend. In Q2 waren Ergebnis und Profitabilität mit 2,5 Mio. Euro bzw. 10,0% EBIT-Marge somit um 31,4% yoy spürbar rückläufig. Allerdings bestätigte der Vorstand eine anhaltend gute Preisqualität bei neuen Aufträgen, die in den Folgequartalen sichtbar werden dürfte.

Prognose bestätigt - für H2 Profitabilitätsverbesserung avisiert: Der Vorstand bestätigte im Zuge der Veröffentlichung des H1-Berichtes die Guidance (Umsatz: 103 bis 110 Mio. Euro; EBIT: 11 bis 14 Mio. Euro). Umsatzseitig erwartet das Management entgegen der bisherigen Annahmen nun eine Guidance-Erfüllung am unteren Ende des Prognosekorridors. So avisiert man mit Blick auf den in H2 bisher stabilen Auftragseingang im Industriesegment hier deutliche Wachstumsimpulse ggü. H1. Zudem verfügt der Vorstand im Bereich Luftfahrt und Medizintechnik über hohe Visibilität bzgl. der anhaltenden Erlösdynamik. Ergebnisseitig dürften die vereinbarten Preiserhöhungen bei Neuaufträgen die Profitabilität verbessern. Zudem entfallen die Sondereffekte aus H1 im Zuge der abgeschlossenen Verlagerung des Hauptsitzes der Tochtergesellschaft.



Fazit: Die H1-Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. MZX dürfte in 2023 von der guten Wettbewerbsposition und diversifizierten Kundenstruktur trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes profitieren. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung inkl. Kursziel.







