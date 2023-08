Masterflex SE setzt Wachstumskurs fort: Umsatz steigt um 7,3% auf 52,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023

Die Masterflex SE setzt ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2023 fort und verzeichnet einen Umsatzanstieg von 7,3 % auf 52,7 Mio. Euro. Dieses Wachstum wurde vor allem durch positive Volumeneffekte in der Medizintechnik und der Luftfahrt sowie durch Preiseffekte getragen. In den klassischen zyklischen Branchen war dagegen eine Normalisierung der Nachfrage und rezessive Tendenzen zu beobachten. Trotz der abnehmenden Konjunkturdynamik konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum erzielen, was auf die breite Branchenkompetenz des Masterflex-Konzerns zurückzuführen ist.Das operative EBIT belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 6,8 Mio. Euro, was einer operativen EBIT-Marge von 12,9 % entspricht. Das Ergebnis wurde durch Sondereffekte bei der Tochtergesellschaft APT Advanced Polymer Tubing GmbH beeinflusst, die das EBIT um 0,9 Mio. Euro minderten. Bereinigt um diese Sondereffekte hätte sich eine deutliche Margenausweitung ergeben. Das Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2023 lag bei 4,3 Mio. Euro.Die Bilanz zum 30. Juni 2023 zeigt eine gestiegene Eigenkapitalquote von 58,9 % nach 57,6 % zum 31. Dezember 2022. Trotz diverser Herausforderungen, wie der noch nicht vollständig wiederhergestellten Lieferketten und den anhaltend hohen Inputpreisen, blickt der Vorstand optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Die Nachfrage in den Branchen Medizintechnik, Life-Science, Luftfahrt und Halbleiterindustrie bleibt solide. Der Auftragseingang bewegt sich auf einem guten Niveau und es werden keine weiteren kostenbelastenden Sondereffekte erwartet.Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt, vorbehaltlich keiner Verschlechterung der Entwicklung infolge des Krieges in der Ukraine oder einer Zunahme der rezessiven Entwicklungen in der Wirtschaft. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatzanstieg auf 103 bis 110 Mio. Euro und ein operatives EBIT zwischen 11,0 und 14,0 Mio. Euro erwartet.Der CEO der Masterflex Group, Dr. Andreas Bastin, zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen operativen Abschneiden und blickt optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Trotz der heterogenen Entwicklung in den Kundenbranchen konnte das Unternehmen Bremseffekte in einzelnen zyklischen Sektoren ausgleichen und die hohen Inputpreise gut abfedern. Die Auftragslage ist solide und es wird auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr hingesteuert.

