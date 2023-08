Masterflex: Konjunkturabschwung sorgt für schwächeres Q2

Nach dem starken Q1 habe sich die aktuelle Konjunkturschwäche erstmals in den Zahlen der Masterflex SE bemerkbar gemacht. In Summe der ersten sechs Monate habe das Unternehmen laut SMC-Research aber noch ein deutliches Umsatzwachstum mit einem stabilen EBIT erzielt. Auch für das Gesamtjahr erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski steigende Umsätze, wenn auch mit geringerer Dynamik als bisher.

Im zweiten Quartal haben sich nach Darstellung von SMC-Research bei Masterflex erstmals die Auswirkungen der aktuellen Konjunkturschwäche gezeigt, die das Unternehmen vor allem im Geschäft mit Kunden aus klassischen Industriebranchen sowie in den USA spüre. Trotz der anhaltend guten Dynamik in anderen Zielbranchen wie Medizintechnik, Life Science und Luftfahrt habe dies in den Monaten April bis Juni zu rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen geführt. In Kombination mit dem sehr starken ersten Quartal habe Masterflex in Summe der ersten sechs Monate dennoch ein Umsatzwachstum um 7 Prozent auf 52,7 Mio. Euro und ein stabiles EBIT von 6,6 Mio. Euro ausweisen können. Ohne einmalige Sondereffekte in Höhe von 0,9 Mio. Euro wäre das Ergebnis sogar überproportional gestiegen, so die Analysten.