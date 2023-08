Blender Bites meldet Rekordzahl bei Bestellungen

11. August 2023 – Vancouver, British Columbia - / IRW-Press / – Blender Bites Limited. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen funktionellen Tiefkühllebensmitteln und -getränken entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass in den drei Monaten von Mai 2023 bis Juli 2023 eine Rekordanzahl an Bestellungen eingegangen ist.

Blender Bites freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den drei Monaten von Mai 2023 bis Juli 2023 Bestellungen im Gesamtwert von 1.869.000 CAD erhalten hat. Dies ist ein historischer Rekord für den Wert der Bestellungen, die das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum erhalten hat, und stellt einen Anstieg des Gesamtwerts der Bestellungen um über 125 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 dar. Der Gesamtwert der eingegangenen Bestellungen für den Dreimonatszeitraum von Februar 2023 bis April 2023 ist um 158 % gestiegen, was das Wachstum des Unternehmens verdeutlicht.

Der historische Anstieg in diesem Zeitraum ist auf die ersten Bestellungen im Zusammenhang mit der Markteinführung bei Walmart Canada, den Beginn der Markteinführung in den USA und die gestiegene Nachfrage in den mehr als 1000 kanadischen Lebensmittel- und Clubläden zurückzuführen. Der Anstieg berücksichtigt nicht etwaige Aufträge, die das Unternehmen voraussichtlich erhalten wird, sobald die Expansion in den USA in den kommenden Monaten vollständig abgeschlossen ist.

Das Management des Unternehmens ist der Ansicht, dass sich der Aufwärtstrend bei der Anzahl der eingegangenen Bestellungen und damit auch bei den Verkaufserlösen fortsetzen wird, da nach der Umsetzung der US-Strategien des Unternehmens noch ein großes Potenzial vorhanden ist, das es zu nutzen gilt. Die bevorstehende Expansion des Unternehmens in den USA wird für das Ende des Sommers erwartet, wobei die Produkte bei einigen der größten Einzelhandelsketten der Welt eingeführt werden, was zu einem noch größeren Anstieg der Auftragseingänge führen könnte.