HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen von 44,40 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Beteiligungsgesellschaft habe sich im abgelaufenen Geschäftsquartal stark entwickelt, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in einer robusten Nische des Beteiligungsmarktes aktiv./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 07:57 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 07:58 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 30,80EUR gehandelt.