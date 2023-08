Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 35 338 Punkte. Im Verlauf der vergangenen Handelswoche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um 0,6 Prozent zugelegt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Montag ebenfalls 0,2 Prozent im Plus erwartet bei damit 15 055 Punkten. Seine Wochenbilanz war negativ gewesen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte am Montag weiter zulegen und auch die technologielastige Nasdaq-Börse dürfte mit Gewinnen starten. Während zu Wochenbeginn keine wichtigen Wirtschaftsdaten auf der Agenda stehen, werden am Dienstag die Einzelhandelsumsätze in den Blick rücken und am Mittwoch die Daten zur Industrieproduktion sowie das Zinsprotokoll der US-Notenbank Fed.

Unter den Einzelwerten sprangen die Aktien von US Steel vorbörslich um 28 Prozent hoch. Der Stahlkonzern will sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft machen. Einer der Bieter ist Konkurrent Cleveland-Cliffs , dessen Aktien vorbörslich um 0,4 Prozent stiegen. Im Fall einer Verschmelzung der beiden würde einer der weltgrößten Stahlhersteller entstehen. Allerdings wies US Steel diese Offerte ab und will "alle strategische Optionen prüfen".

Die Aktien des Elektro-Lastwagenbauers Nikola sackten indes vor dem Handelsstart um rund 15 Prozent ab. Damit dürften sie ihre neuerliche, seit Anfang August währende Talfahrt fortsetzen. Nikola kündigte an, nach mehreren Batteriebränden E-Lastwagen zurückzurufen und den Verkauf vorübergehend einzustellen.

Eine Studie von Bernstein Research sorgte für vorbörsliche Kursverluste der Hotelketten-Aktie Marriott . Sie fielen um 2,6 Prozent, während die Papiere von Hilton und Hyatt sich kaum bewegten. Alles in allem sei das zweite Quartal für weltweite Hotelketten eine gute Saison gewesen, schrieb Bernstein-Analyst Richard Clarke. Hilton und Marriott etwa hätten die Markterwartungen übertroffen. In einem Umfeld allerdings, in dem der Schwung aber jetzt nachlasse, seien Hotel-Aktien im günstigsten Fall nun ausreichend bewertet. Dabei verwies er vor allem auf die stark gelaufene Marriott-Aktie, die er daher von "Outperform" auf "Market-Perform" abstufte. Hyatt indes machte er wieder zu seinem "Top Pick" und hob das Kursziel an./ck/stk