Portofino verfolgt zahlreiche Lithiumprojekte in Argentinien; Foto: Portofino Resources

Erst Ende Juli hatte Portofino Resources neue Stammaktien zu einem Preis von 0,04 CAD je Einheit ausgegeben. Seitdem ist der Börsenkurs förmlich explodiert, sodass das Unternehmen die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat und neue Aktien zu einem Preis von 0,10 CAD je Einheit ausgegeben hat.

Verglichen mit dem Ausgabepreis von Ende Juli, konnten die Einheiten mit einem Aufpreis von 150 Prozent an die Investoren verkauft werden. Auch bei dieser Kapitalerhöhung erhielten die zeichnenden Anleger zusätzlich zur Stammaktie eine Option, die innerhalb von 36 Monaten zum Erwerb einer weiteren Portofino-Resources-Stammaktie zu einem Preis von 0,15 CAD berechtigt.

Die Optionen, die bei der Kapitalerhöhung im Juli ausgegeben wurden, haben einen Ausübungspreis von 0,06 CAD. Sie sind beim aktuellen Kurs bereits deutlich im Geld und könnten von den Inhabern theoretisch ausgeübt werden.

Fazit: Das kürzlich erworbene Yergo-Lithiumprojekt in Argentinien dürfte durch die beiden Kapitalerhöhungen nun vollständig bezahlt sein, sodass ein Teil des Geldes für die auf der Liegenschaft anstehenden Bohrungen verwendet werden kann. Gleichzeitig fiel die mit der Privatplatzierung verbundene Verwässerung der Altaktionäre im Vergleich zur Kapitalerhöhung im Juli dieses Mal deutlich geringer aus. So ungewöhnlich es ist, zwei annähernd gleichgroße Privatplatzierungen in kurzer Zeit nacheinander durchzuführen, so richtig war dieser Schritt, denn Portofino Resources hat bei dieser Kapitalmaßnahme nicht nur an den eigenen Finanzbedarf gedacht, sondern auch die Interessen seiner Aktionäre gewahrt und diese vor einer zu großen Verwässerung geschützt.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Portofino Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.