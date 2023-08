DAX – jetzt ist es doch passiert, aber es gibt eine neue Chance

Der DAX hat es in der vergangenen Woche nicht geschafft die Unterstützungszone zu verteidigen und ist in diese hineingelaufen. Noch immer stellt dies keine dramatische Veränderung der technischen Lage dar. Trotzdem muss attestiert werden, dass der Markt eine schwache Woche hinter sich hat und unter Druck steht. Am Freitag konnte immerhin eine Hammerformation generiert werden. Diese muss am Montag bestätigt werden, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Sollte dies passieren, könnte die Unterstützungszone schnell wieder nach oben verlassen werden. Dessen ungeachtet, dürfte die Lage noch weiter angespannt bleiben.

Dow Jones – jetzt muss die Unterstützung halten

Ein Rückgang in einem Aufwärtstrend ist nichts Ungewöhnliches und für den Trend üblicherweise auch gesund. Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche eine Abwärtsdynamisierung erfahren, die bis in den Bereich einer wichtigen Unterstützungszone geführt hat. Hier hat der Index zuvor mehrere Male nach unten gedreht. Daher sollte nun ein Halten erfolgen, da andernfalls die Gefahr für eine Ausweitung des neuen Trends besteht. Die jüngste Kerze und die Indikatorenlage sprechen dafür, dass die Unterstützung genügend Halt bietet.

Gold – bröckelt und bröckelt und bröckelt

Trotz Indikatorenlage konnte Gold bislang keinen Halt finden. Von übermäßiger Abwärtsdynamik kann allerdings auch keine Rede sein. Die Notierung bröckelt einfach nur so vor sich hin. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse derzeit zwar etwas nachlässt, aber auch keine massiven Verkäufe im Markt liegen. Daher ist es aktuell auch völlig offen, wie der weitere Verlauf sich gestaltet und wann ein Halten zu erwarten ist.

Euro – Kommt wieder tiefer in den Abwärtstrendkanal

Euro/USD

Der Euro konnte den Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal nicht weiter veredeln und bröckelt weiter ab. Der kurze Aufenthalt im Bereich des alten Widerstands hat gezeigt, dass die Tendenz eher nach unten als nach oben geht. Ein erneuter Test des Bereichs um 1,07 USD kann jetzt nicht mehr ausgeschlossen werden.

Öl – Ausbruch nicht geschafft

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nur kurzfristig hat Öl über den Widerstand geschaut und ist dann wieder abgedriftet. Die Widerstandszone wurde nun erneut nach unten ausgelotet. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren haben somit gegriffen und das schwarze Gold wieder unter Druck gesetzt. Nun könnte es zu einem zwischenzeitlichen Halten kommen. Insgesamt dürfte der Aufwärtstrend aber noch anhalten.

Bitcoin/USD – Irgendwie hat es sich abgezeichnet

Es kommt nicht wirklich überraschend, dass der Bitcoin die Trendlinie gebrochen hat. Das mehrfache Scheitern an der Widerstandszone deutete bereits an, dass die Kraft für einen Ausbruch nach oben nicht ausreicht. Nun wurde also die Aufwärtstrendlinie unterschritten. Wichtiger als diese Linie ist allerdings ein Halten im Bereich des Tiefs vom Juni dieses Jahres. Sollte das nämlich auch unterschritten werden, würde nach der Dow Theorie die Gefahr bestehen, dass ein neuer Abwärtstrend begonnen hat.

Quelle Charts: ProRealTime.com

