Nvidia: Lohnt sich der Einstieg direkt vor den Zahlen?

Eines der Top-Themen an den Aktienmärkten in diesem Jahr ist ganz klar die Künstliche Intelligenz (KI). Während die Erwartungen für die Märkte Anfang des Jahres noch eher verhalten waren, sorgten der Hype um KI und die Erwartungen, die damit verbunden werden, für gute Stimmung. Im Zentrum der Rally steht dabei vor allem der Chipkonzern Nvidia. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens schnellte nach den beeindruckenden Zahlen für das erste Quartal über die Marke von einer Billion US-Dollar. Der Kurs des Unternehmens hat sich in diesem Jahr fast verdreifacht.

Dennoch werden die Erwartungen an Nvidia kurz vor den Zahlen zum zweiten Quartal an der Wall Street keineswegs reduziert, im Gegenteil. Fast alle Analysten der großen Investmentbanken sind sich einig, dass der Konzern die Erwartungen klar übertreffen wird und die Aktie ein Kauf ist. So hat beispielsweise Rosenblatt Securities das Kursziel für Nvidia erst in der vergangenen Woche auf 800 US-Dollar angehoben - das entspricht einem Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von mehr als 80 Prozent. Analyst Hans Mosesmann geht davon aus, dass Nvidia die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen wird.