GESCO: Hohe Eigenkapitalquote

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 5,5 Prozent auf 144,9 Mio. Euro verbucht, während das EBIT auf 11,5 Mio. Euro (Q2 2022: 12,5 Mio. Euro) verminderte. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Konjunkturausblick im Laufe des ersten Halbjahres 2023 in Deutschland spürbar eingetrübt. Unter Berücksichtigung der herausfordernden Rahmenbedingungen seien die ersten 6 Monate aber gut verlaufen. Dabei bewege sich der Auftragsbestand zum 30. Juni 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau. Neben einer fokussierten Marktbearbeitung durch die Töchter steuere die Gruppe dem derzeit rückläufigen Orderaufkommen auch mit einer zunehmenden Internationalisierung entgegen. Zudem weise der GESCO-Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 53 Prozent weiterhin sehr solide Bilanzverhältnisse auf. Insgesamt sei der Analyst optimistisch, dass sich die Industriegruppe auch im aktuell raueren konjunkturellen Fahrwasser positiv entwickeln könne. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 44,00 Euro (zuvor: 46,50 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.08.2023, 10:50 Uhr)



Die GESCO Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 21,90EUR gehandelt.