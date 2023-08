Alpha Lithium legt deutlich verbesserte Ressourcenschätzung für Tolillar Salar, Argentinien, vor

Eine Woche nach der Bekanntgabe seiner ersten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA") mit einem Nettogegenwartswert nach Steuern von 1,5 Milliarden US$ erhöhte Alpha die angezeigte Ressource" um 70 % auf 3,6 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE") und die abgeleitete Ressource" um 20 % auf 1,4 Millionen Tonnen LCE. Ein Link zu der erheblich verbesserten Pressemitteilung zur Ressourcenschätzung vom 17. Juli 2023 ist auf der Website des Unternehmens www.alphalithium.com/news zu finden.

Alphas aktualisierte Ressourcenschätzung wurde zur Vorbereitung von Alphas zweiter PEA (siehe Pressemitteilung vom 14. August 2023) innerhalb von nur wenigen Monaten verwendet.

Tolillar Salar ist einer der letzten großen, unabhängigen, vollständig im Besitz befindlichen Lithium-Sole-Salare der Welt, und nach der Einbeziehung der neuesten technischen Daten aus dieser Ressourcenschätzung ist Tolillar ein noch größerer und langlebigerer Betrieb geworden.

Über Alpha Lithium (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1)

Alpha Lithium ist ein Team aus Branchenexperten und erfahrenen Interessenvertretern, das sich auf die Erschließung der Salare Tolillar und Hombre Muerto konzentriert. Bei Tolillar handelt es sich um einen der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit einer Fläche von 27.500 Hektar (67.954 Acres), der sich in der Nähe von milliardenschweren Lithiumunternehmen im Herzen des berühmten "Lithium-Dreiecks" befindet. In Hombre Muerto bauen wir unser über 5.000 Hektar (12.570 Acres) großes Standbein in einem der hochwertigsten und am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt weiter aus. Zu den anderen Unternehmen in diesem Gebiet, die nach Lithiumsole suchen oder derzeit produzieren, gehören Allkem Limited, Livent Corporation und POSCO im Salar del Hombre Muerto; Allkem Limited im Salar Olaroz; Eramine SudAmerica S.A. im Salar de Centenario; und Gangfeng und Lithium Americas im Salar de Cauchari. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alphalithium.com.