Synopsys schließt Übernahme der PikeTec GmbH ab

Das Aufkommen von Software-definierten Fahrzeugen (Software-Defined Vehicles, SDVs) beschleunigt das schnelle Wachstum von Elektronikanteilen in Fahrzeugen, deren Arbeitsabläufe, Funktionen und Merkmale hauptsächlich oder vollständig durch Software geregelt werden. Die zunehmende Komplexität von SDV-Systemen, die aus Software, Sensoren, Rechnern und mechatronischen Funktionen bestehen, erhöht den erforderlichen Test- und Verifizierungsaufwand und entwickelt sich schnell zur größten Herausforderung für Automobilhersteller und ihre Zulieferer bei der Markteinführung eines SDVs.

„Mit der Entwicklung der Automobilindustrie hin zu Software-definierten Fahrzeugen steigt auch der Bedarf an effizienteren und effektiveren Software-Testmethoden", so Jens Lüdemann, Geschäftsführer von PikeTec. „Der Beitritt zu Synopsys spiegelt unser Engagement wider, Automobilerstausrüster (OEMs) die umfassendsten Virtualisierungs- und Testlösungen zur Verfügung zu stellen, die sie bei der Skalierung zur Lieferung qualitativ hochwertiger Software unterstützen."

Die Test-Automatisierungswerkzeuge von PikeTec ermöglichen intuitives und flexibles Testen in allen Phasen der Entwicklung sowie in Simulationsumgebungen, von Model-in-the-Loop (MiL) bis hin zu Vehicle-in-the-Loop (ViL). Da der Umfang und die Komplexität der Software zunehmen, wird das Testen von Automobil-Software mit Modellen, Software und Prozessoren in virtuellen Umgebungen in frühere Phasen der Produktentwicklung verlagert. Die Kombination von Synopsys' führenden Software-in-the-Loop- (SiL) und virtuellen Hardware-Lösungen mit den Test-Automatisierungswerkzeugen und -dienstleistungen von PikeTec bietet Automobilunternehmen eine überzeugende Lösung, um SDVs schneller, sicherer und zuverlässiger auf den Markt zu bringen.

„Viele Automobilerstausrüster (OEMs) haben die Software-Test- und -Verifizierungslösungen von PikeTec übernommen, um den schnell wachsenden Software-Inhalt und die steigende Komplexität auf dem Weg zu Software-definierten Fahrzeugen zu bewältigen", erklärte Ravi Subramanian, Generaldirektor von Synopsys' Systems Design Group. „Indem wir die Expertise von Synopsys und PikeTec kombinieren, können wir innovative Virtualisierungs- und Testlösungen auf den Markt bringen, die direkt auf die Herausforderungen unserer Kunden eingehen, die die Software-Entwicklung und -Verifikation durch frühzeitiges Testen (Shift-Left-Ansatz) effizienter gestalten wollen."