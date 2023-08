GenAI gibt Absichtserklärung (MOU) hinsichtlich Verkauf von 85 Mio. KI-Rechenstunden in nächsten 5 Jahren bekannt

Vancouver (British Columbia), 25. August 2023 / IRW-Press / – Generative AI Solutions Corp. („GenAI“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AICO, OTCQB: AICOF) gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) unterzeichnet hat, die voraussichtlich dazu führen wird, dass etwa 17 Millionen Stunden pro Jahr an KI-Rechenzeitressourcen als Dienste an eine unabhängige dritte Partei verkauft werden, was in den kommenden fünf Jahren zum Verkauf von etwa 85 Millionen KI-Rechenstunden führen wird.

Das Unternehmen hatte zuvor in seiner Pressemitteilung vom 13. Juli 2023 bekannt gegeben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft MAI Cloud Solutions Inc. („MAI Cloud“) ein Kaufabkommen vom 12. Juli 2023 (das „Lieferabkommen“) mit einem unabhängigen Drittkunden mit Sitz im Silicon Valley (der „Kunde“) unterzeichnet hat, dem zufolge MAI Cloud unter anderem zugestimmt hat, dem Kunden für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren zu den Bedingungen des Lieferabkommens Zugang zu etwa 350.000 Stunden pro Jahr an KI-Rechendiensten („künstliche Intelligenz“) unter Verwendung von H100-Grafikverarbeitungseinheiten (die „Ausrüstung“) zu gewähren (die „Dienste“).

Als Vergütung für die Dienste hat der Kunde zugestimmt, an MAI Cloud eine Gebühr in Höhe von etwa 70.000 $ pro Monat zu bezahlen (der „Umsatz“). Wenn die Bedingungen des Lieferabkommens für die gesamte Laufzeit erfüllt werden, ist davon auszugehen, dass MAI Cloud insgesamt etwa 6 Millionen $ an Umsatz mit einer Bruttomarge von etwa 3,5 Millionen $ generieren wird. In den ersten zwölf Monaten der Laufzeit werden etwa 850.000 $ an Umsatz mit einer Bruttomarge von etwa 500.000 $ bezahlt werden. Gemäß den Bedingungen des Lieferabkommens hat der Kunde zugestimmt, 10 % des Umsatzes des ersten Jahres innerhalb von 14 Tagen nach der Bereitstellung der Ausrüstung für den Kunden zu bezahlen, was voraussichtlich innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage der Fall sein wird. Gemäß den Bedingungen des Lieferabkommens ist der Kunde verpflichtet, die Dienste für die ersten zwölf Monate (die „erste Laufzeit“) nach dem Wirksamkeitsdatum des Lieferabkommens (das „Wirksamkeitsdatum“) zu bezahlen, vorausgesetzt die Ausrüstung und die Dienstleistungen erfüllen weiterhin die im Lieferabkommen definierten Anforderungen.