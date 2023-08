Maple Gold gibt die Ernennung von Kiran Patankar zum Interim-President & CEO und von Michael Rukus zum Interim-CFO bekannt

Vancouver, British Columbia. August 28, 2023 - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FWB: M3G) („Maple Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mine ...) meldete heute das sofortige Ausscheiden von Matthew Hornor als President, Chief Executive Officer und Director von Maple Gold sowie die gleichzeitige Ernennung von Kiran Patankar, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft und derzeitigem Chief Financial Officer von Maple Gold, zum Interim-President und Chief Executive Officer des Unternehmens. Das Unternehmen meldete auch die Ernennung von Michael Rukus, einem staatlich geprüften Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant, CPA) und derzeitigem Unternehmenscontroller von Maple Gold, zum Interim Chief Financial Officer, um die durch die Ernennung von Herrn Patankar entstandene Vakanz zu füllen.