Robert Payment wird dem Team von ION Energy als Chief Financial Officer beitreten. Er ist ein versierter Wirtschaftsprüfer (CPA) mit 16 Jahren umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Berichterstattung, Einhaltung geltender Rechtsvorschriften, Verwaltung von Aktiengesellschaften, Aktienmärkte und Finanzierung börsennotierter Unternehmen. Seine Karriere begann in der öffentlichen Praxis mit Schwerpunkt auf der Prüfung von börsennotierten Rohstoffemittenten, und seit 2014 ist er als CFO und Berater für ein Portfolio von Unternehmen tätig, die sowohl an der TSX Venture Exchange als auch an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert sind.

Robert tritt die Nachfolge von John McVicar an, der nach 3 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht. John gehörte ION Energy seit der Gründungsphase als Junior-Bergbauunternehmen an. Mit seiner 30-jährigen internationalen Geschäftserfahrung in der Unternehmensberatung und im Finanzwesen bei einer Big-4-Firma war John McVicar maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen durch mehrere entscheidende Finanzierungsrunden, jährliche Finanzberichterstattungszyklen und mehrere strategische Übernahmen zu führen. Das Management von ION Energy ist Herrn McVicar für seine Führungsleistung in den letzten drei Jahren dankbar und wünscht ihm alles Gute für seinen Ruhestand.

Ergänzung des Board of Directors

ION Energy freut sich, im Rahmen seiner kontinuierlichen Verpflichtung zu bewährten Governance-Praktiken und zu einer Vielfalt von Perspektiven und Berufserfahrungen ein neues Mitglied in seinem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Joseph Gallucci wird dem Team in der Funktion eines Direktors beitreten. Herr Gallucci ist eine leitende Führungskraft auf dem Kapitalmarkt und Unternehmensdirektor mit über 20 Jahren Erfahrung im Investmentbanking und in der Aktienanalyse. Im Laufe seiner Karriere konzentrierte er sich auf Bergbau, Basismetalle, Edelmetalle, kritische Metalle und Massengüter auf globaler Ebene und war bei verschiedenen Firmen wie BMO Capital Markets, GMP Securities und Dundee Securities tätig. Joseph Gallucci ist derzeit Managing Director und Leiter der Abteilung Investment Banking bei Laurentian Bank Securities Inc. und leitet in dieser Funktion das gesamte Investment-Banking-Geschäft. Herr Gallucci besitzt den Titel ICD.D.