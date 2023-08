3U schließt erste Übernahme im Rahmen ihrer "Mission 2026" ab

Die 3U HOLDING AG hat gestern die Übernahme eines ITK-Dienstleisters verkündet und damit planmäßig einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Mission 2026 vollzogen.



cs-Gruppe wird Teil des 3U-Konzerns und verstärkt das ITK-Segment deutlich: Das auf Telekommunikationstechnik spezialisierte Unternehmen verfügt über drei Standorte in Pleidelsheim, Leipzig sowie Nürnberg und beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter. Neben dem Verkauf, der Vermietung bzw. der Leasingvermittlung von TK-Hard- und Software bietet cs seinen Kunden komplementäre ganzheitliche Planungs-, Beratungs- und

Wartungsdienstleistungen an. Aktuell bilden insbesondere zahlreiche Cloudmigrationsprozesse von Telekommunikationssystemen und die Anbindung an Microsoft Teams einen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit. Mittelfristig dürfte für 3U jedoch auch das Cross-Selling seiner Managed Services-Dienstleistungen an die rund 400 Bestandskunden des akquirierten Unternehmens im Vordergrund stehen. Gleichzeitig wird 3U seinen ITK-Bestandskunden, die beispielsweise Leistungen im Bereich Data Services beziehen, ergänzende Dienstleistungen im Bereich TK durch die Integration der cs-Gruppe anbieten können, was sich positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken sollte.



ITK-Umsatzvolumen wird sich ab 2024 nahezu verdoppeln: Mit einem Umsatz von 8,2 Mio. Euro in 2022 wird die Übernahme das ITK-Segment der 3U signifikant verstärken. Ergebnisseitig gehen wir davon aus, dass das Target eine normalisierte EBITDA-Marge im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erzielt (MONe), da insbesondere die mit dem Handelsgeschäft einhergehenden Dienstleistungen eine hohe Profitabilität aufweisen dürften. Den nicht genannten Kaufpreis schätzen wir auf Basis vergleichbarer Transaktionen auf 0,6x Umsatz, was 5,0 Mio. Euro entspräche. Die Übernahme aller Gesellschaftsanteile finanziert 3U aus dem hohen Liquiditätsbestand von 68,0 Mio. Euro (zum 30.06.23).



Prognosen um Beiträge der cs-Gruppe angepasst: Für das laufende Geschäftsjahr schätzen wir den Umsatzbeitrag der cs-Gruppe bei einer 4-monatigen Konsolidierung auf rd. 3 Mio. Euro und erwarten einen Ergebnisbeitrag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Für die Folgejahre erwarten wir eine umsatzseitige Normalisierung der u.E. zuletzt äußerst dynamischen niedrigmargigen Hardwareverkäufe. So dürften ab 2024 Umsätze im hohen einstelligen Mio.-Euro-Bereich sowie mittlere sechsstellige Ergebnisbeiträge erzielt werden.



Fazit: Mit der verkündeten Akquisition hat 3U einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Mission 2026 erreicht. Da der Konzern im historischen Kerngeschäft ITK über eine große Expertise und ein umfangreiches Netzwerk verfügt, gehen wir davon aus, dass das Management die cs-Gruppe erfolgreich weiterentwickeln wird. Durch das beschriebene Cross-Selling-Potenzial bieten sich zudem neue, attraktive organische Wachstumschancen. Mit Blick auf die nächsten 12 Monate dürften u.E. ein bis zwei Akquisitionen im Bereich des SHK-Online-Handels folgen, um weitere Skalenvorteile heben zu können und um die u.E. für den angestrebten Selfio-IPO nötige Größe zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 3,05 Euro.







