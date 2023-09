ArtificialInteligence; Quelle: Depositphotos

Spitzentechnologie, Technologievalidierung und strategische Vermarktungsaktivitäten

Predictmedix Ais COO Dr. Rahul Kushwah ist denn auch verständlicherweise stolz auf das Erreichte und darauf, dass es dem Unternehmen gelungen sei, seine führende Stellung im Bereich KI gestützter Anwendungen für den Gesundheitssektor zu festigen.

Technologische Fortschritte

Auf der Technologieseite hat Predictmedix AI in der Tat Beeindruckendes erreicht. Dazu gehört, dass:

- die Triage-Lösung von Predictmedix erweitert wurde und nun 16 Vitalparameter umfasst, darunter Temperatur, Herzfrequenz, BMI, Blutdruck und mehr, was die Genauigkeit und Vielseitigkeit im Gesundheitswesen erhöht.

- mehr als 200.000 Personen mit den KI-gesteuerten Safe Entry Stations des Unternehmens gescannt wurden, wodurch ein beispielloser Datensatz für genaue Analysen gewonnen wurde. Dieser Meilenstein steigert die Genauigkeit des maschinellen Lernens im Gesundheitswesen und in anderen Branchen.

- Predictmedix eine bahnbrechende Technologie zur nicht-invasiven Messung von Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz und Blutdruck einführt.

- Innovationen bei der Diabetes-Früherkennung erzielt wurden: Innovatives Diabetes-Screening ohne biologische Flüssigkeiten, Erweiterung der diagnostischen Reichweite in Indien.

- Predictmedix als erstes Unternehmen auf dem Markt einen vertikalen Fitness-Scan ein führt, der fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens nutzt und es Sportlern ermöglicht, Training und Leistung zu optimieren.

- ein US-Patent für eine KI-gestützte Technologie zur Erkennung von Beeinträchtigungen beim Alkohol- und Cannabis-Screening erteilt wird.

Technologie-Validierung

Hinzu kommt, dass Predictmedix AI seine Technologie an unabhängigen Krankenhäusern und Universitäten in Indien und Indonesien validieren ließ. Das erhöhte die Glaubwürdigkeit des Unternehmens im Gesundheitssektor. Es führte auch dazu, dass führende Zeitungen in Indien und Indonesien über die Predictmedix AI-Technologie berichteten und die Kosteneffizienz und Effizienzsteigerungen lobten

Wertschöpfungspotenzial der Safe Entry Stations

Die Safe Entry Stations von Predictmedix AI verbessern laut dem Unternehmen die Effizienz des Gesundheitswesens und bieten bedeutende Vorteile, wie zum Beispiel:

- Senkung der Arbeitskosten: Durch die Automatisierung der Untersuchungen wird der manuelle Aufwand reduziert und das Personal für wichtige Aufgaben freigesetzt.

- Effizienter Patientenfluss: Schnellere Untersuchungen führen zu kürzeren Wartezeiten und einem höheren Patientendurchsatz.

- Vorbeugende Maßnahmen: Die proaktive Erkennung potenzieller Risiken verhindert den Ausbruch von Infektionskrankheiten.

- Optimierung der Ressourcenallokation: Die genaue Identifizierung von symptomatischen Personen ermöglicht eine bessere Ressourcenzuweisung.

- Rechtliche und haftungsrechtliche Entlastung: Eine frühzeitige Erkennung minimiert rechtliche Verpflichtungen und Reputationsschäden.

- Verbesserte Infektionskontrolle: Die Verhinderung von symptomatischen Personen verbessert die Infektionskontrolle und die Ergebnisse für die Patienten.

Kommerzialisierung und Geschäftsentwicklung

Auch auf dem Gebiet der Kommerzialisierung seiner Angebote hat Predictmedix AI 2023 bedeutende Fortschritte gemacht:

- Indonesien und ASEAN-Markt: Predictmedix erschließt das enorme Marktpotenzial in Indonesien und der ASEAN-Region und arbeitet mit renommierten Institutionen für maßgeschneiderte Forschung und Entwicklung zusammen.

- Indische Chancen im Gesundheitswesen: Predictmedix nutzt den wachsenden Bedarf an medizinischer Versorgung in Indien und arbeitet mit Regierungsvertretern und Ministerien zusammen.

- Indische Tochtergesellschaft: „Predictmedix India Pvt Ltd“ wird gegründet, um die Zusammenarbeit und Entwicklung in Indien zu beschleunigen.

- Strategische Lieferantenpartnerschaft: Die Zusammenarbeit mit einem indischen Lieferanten für die Massenproduktion von Safe Entry Stations verbessert die Produktionskapazität und die Zugänglichkeit.

Fazit: Obwohl der Predictmedix-Kurs vom Tief Anfang des Jahres bereits erheblich gestiegen ist, sind wir der Ansicht, dass die Reise noch lange nicht zu Ende sein muss. Denn trotz der erheblichen Fortschritte der vergangenen Monate steht das Unternehmen unserer Ansicht nach – u.a. bei der Kommerzialisierung seiner Produkte – noch am Anfang. Wir sind gespannt, was das Team um COO Dr. Rahul Kushwah bis Ende des Jahres noch auf die Beine stellen kann.

