Drone Delivery erhält vom Verteidigungsministerium einen ersten Auftrag für seine Canary-Drohne

TORONTO, ONTARIO – 7. September 2023 / IRW-Press / – Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. August 2023 mit dem Department of National Defence (kanadisches Ministerium für nationale Verteidigung) und den Canadian Armed Forces (Kanadische Streitkräfte) (zusammen „DND/CAF“) im Rahmen ihres Innovation for Defence Excellence and Security-(IDEaS)-Programms einen Vertrag (der „Vertrag“) unterzeichnet hat, um die eigens entwickelte Drohnenlieferplattform von DDC unter Verwendung der kürzlich kommerzialisierten Canary-Drohne (Remote Piloted Aircraft/„RPA“) von DDC zu betreiben und zu bewerten.