HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung der Papiere der Adtran Holding beim Kursziel von 17 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die starken Aussichten des Ausrüsters für Glasfasernetz-Infrastruktur würden angesichts des temporären Gegenwinds übersehen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit dem Zusammenschluss mit Adva (nun Adtran Networks) im vergangenen Jahr, sei das Unternehmen in Europa und Nordamerika gut aufgestellt, um von fortgesetzten Netzwerk-Aufrüstungen zu profitieren und Marktanteile zu gewinnen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Die ADTRAN Holdings Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 7,60EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Warburg Research

Kursziel: 17 Euro