Dax auf Erholungskurs: EZB-Entscheid und US-Wirtschaftsdaten im Fokus

Der Dax wird voraussichtlich am Freitag leicht zulegen, nachdem er in dieser Woche Verluste verzeichnete. Der deutsche Leitindex wurde vor dem Xetra-Start um 0,1 Prozent höher auf 15.736 Punkte taxiert. Insgesamt hat der Dax in dieser Woche etwa 0,8 Prozent verloren. An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial nach seiner Korrektur an der 100-Tage-Linie stabilisiert, während die Technologiewerte weiterhin schwach sind. Die Sorge vor einem längeren Zinserhöhungszyklus belastet die Märkte.Der Dax bleibt auf der Suche nach einer Richtung. Die Region um 15.700 Punkte bleibt weiterhin relevant, und das August-GAP wurde knapp darunter angelaufen. Die Trading-Ideen für den 7. September wurden analysiert.Die deutsche Wirtschaft befindet sich aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 im Abschwung. Die teuer erkämpfte Erholung nach der Pandemie hat nicht zu neuem Wachstum geführt. Es besteht die Möglichkeit eines Double-Dip-Szenarios, bei dem die Wirtschaft erneut in eine Rezession fällt. Dies sind trübe Aussichten für die deutsche Konjunktur. Der Dax reagiert entsprechend mit fallenden Kursen. Die Wachstumserwartungen trüben sich nicht nur in Deutschland ein, sondern auch in China. Die Maßnahmen der chinesischen Regierung führen nicht zu einer Dynamisierung des Wachstums.In der neuen Woche könnte frischer Wind in die Aktienmärkte kommen, vor allem durch die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag ihren Zinsentscheid verkündet. Bis dahin wird erwartet, dass der Dax in seinem Bewegungsrahmen der vergangenen Monate bleibt. Die Zinssorgen aufgrund der Inflationsangst und die Konjunkturbedenken belasten die Stimmung der Anleger. Die EZB steht vor einer schwierigen Entscheidung, ob sie den Leitzins weiter anheben soll. Experten gehen davon aus, dass die EZB vorerst eine Zinserhöhungspause einlegen wird.Die kommenden Handelstage bieten neben dem EZB-Entscheid weitere wichtige Ereignisse wie die Zahlen zur Inflation und den Einzelhandelsumsätzen aus den USA. Diese könnten darüber entscheiden, ob die US-Notenbank Fed den Zinsgipfel auf dem Meeting am 20. September ausruft oder weitere Maßnahmen ergreift.Die Unternehmensseite bietet in den kommenden Tagen keine ereignisreichen Tage. Die Vorstellung des iPhone 15 durch Apple könnte jedoch für Aufmerksamkeit sorgen. Nach dem Kursrutsch der Apple-Aktie werden Anleger besonders gespannt sein, was der iPhone-Hersteller verkündet.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 15.731PKT gehandelt.