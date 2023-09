EMX erhält erste Lizenzzahlung von Zijin

Vancouver, British Columbia, Kanada, 12. September 2023 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) berichtet, dass es den Betrag von 6.675.947 $ für Lizenzerlöse aus seinem Konzessionsgebiet Timok von Zijin (Europe) International Mining Company Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Zijin Mining Group Ltd („Zijin“), erhalten hat. EMX und Zijin haben sich kürzlich auf eine abgeänderte und angepasste Lizenzvereinbarung für Zijins Explorationskonzessionsgebiet Brestovac (einschließlich der aktiven Kupfer- und Goldmine Cukaru Peki) sowie Teile von Zijins Explorationskonzessionsgebiet Jasikovo-Durlan Potok (siehe Pressemitteilung von EMX vom 5. September 2023) geeinigt. EMX besitzt nun eine Nettoschmelzabgabe („NSR“) von 0,3625%, die ungedeckelt ist und nicht zurückgekauft oder reduziert werden kann.

Die Lizenzzahlung von rund 6,68 Mio. $ setzt sich aus 1,59 Mio. $ von Juli bis Dezember 2021, Zahlungen von 3,20 Mio. $ für das Kalenderjahr 2022 und 1,89 Mio. $ für den Zeitraum von Januar bis Juni 2023 zusammen.

Verschiedene Medienberichte betonten Zijins geplante Expansion des Betriebs auf Cukaru Peki. Wie es am 28. August 2023 bei Bloomberg News hieß, sagte Branko Rakocevic, Assistant General Manager bei Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor: „Das sind umfangreiche Reserven, die zusätzliche Infrastruktur und weitere Investitionen von rund 3,5 bis 3,8 Mrd. $ benötigen.“ Das wäre ein erhebliches weiteres Investment in das Projekt Cukaru Peki. Zijin produziert zurzeit Kupfer und Gold aus der Lagerstätte der „Upper Zone“ auf Cukaru Peki und erschließt gleichzeitig die Porphyr-Kupfer- und Goldlagerstätte „Lower Zone“.

Die Lagerstätten Cukaru Peki und die betrieblichen Tätigkeiten werden in Zijins Jahresbericht und verschiedenen Veröffentlichungen von Zijin zusammengefasst. Ein NI-43-101-konformer technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Timok wurde von EMX am 31. März 2022 bei SEDAR archiviert.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die Veröffentlichung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „6E9“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.