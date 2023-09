First Tin Plc veröffentlicht aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Zinnprojekt Taronga

Probenahmetechniken Art und Qualität der Probenahme (z. B. geschnittene Kanäle, zufällige Späne oder spezielle, auf die zu untersuchenden Minerale zugeschnittene Industriestandard-Messgeräte, wie z. B. Gammasonden im Bohrloch oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden werden.

Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die angemessene Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme sicherzustellen.

Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht wesentlich sind.

In Fällen, in denen "Industriestandard"-Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z.B. "Reverse-Circulation-Bohrungen wurden verwendet, um 1-m-Proben zu erhalten, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Charge für die Feuerprobe zu erhalten"). In anderen Fällen kann eine genauere Erklärung erforderlich sein, z. B. wenn es sich um grobes Gold handelt, das Probleme bei der Probenahme mit sich bringt. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. submarine Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen rechtfertigen. Die Probenahme bestand aus zwei Phasen von Oberflächenbohrungen: Newmont 1979 bis 1982 und Taronga Mines Pty Ltd (TMPL) 2022 bis 2023.

Mit Hilfe von Diamantbohrungen (DD) wurden 1 m lange Proben des NQ3/HQ3-Kerns entnommen, die in der Längsrichtung in zwei Hälften gesägt wurden. Der halbe Kern wurde in Säcke verpackt und an ein kommerzielles Labor zur Probenvorbereitung und -untersuchung geschickt. Dies ist eine branchenübliche Vorgehensweise.

Die Newmont Open Hole Percussion (OHP) und JACRO Perkussionsbohrungen wurden zur Gewinnung von 1m-Proben verwendet. (Ein JACRO-Schlagbohrgerät wurde zur Beprobung von flachen Bereichen mit flachen, abgewinkelten Bohrlöchern verwendet).

Mit dem TMPL-Reverse-Circulation-Bohrverfahren (RC) wurden aus einem Bohrloch mit einem Durchmesser von 4,5 Zoll Proben von 1 m entnommen. Dies ist ein Standardverfahren der Industrie.

Um die Repräsentativität der Proben zu gewährleisten, wurden alle Diamantbohrungen mit drei Rohren durchgeführt.

Um die Repräsentativität der Proben zu gewährleisten, wurden bei den OHP/JACRO/RC-Bohrungen geeignete Kompressoren eingesetzt, um die gesamte Probe anzuheben und Wassereinbrüche zu verhindern.

Die Mineralisierung ist durch flächige Quarzadern mit geringem Kassiterit, Arsenopyrit und Chalkopyrit in Hornfels-Metasedimenten gekennzeichnet. Bei den Adern handelt es sich häufig um Haarrisse, und es gibt keine offensichtlich sichtbare durchdringende Alteration, die mit dem Hornfelsen in Verbindung steht. Es ist nicht bekannt, dass es diskrete Grenzen der Mineralisierung gibt. Alle Bohrproben wurden analysiert und daher wurde keine vorherige Bestimmung der Mineralisierung vorgenommen.

Die Probenvorbereitung im Labor umfasste das branchenübliche Trocknen, Wiegen und Zerkleinern, gefolgt von der Aufteilung (wenn die Probengröße zu groß war) und dem Zerkleinern. Bei Newmont wurde dies vor Ort durchgeführt und in einem kommerziellen Labor analysiert, während bei TMPL die Probenvorbereitung und -analyse in einem kommerziellen Labor durchgeführt wurde. Die anschließende Zellstoffprobe wurde nach einer für den jeweiligen Zeitpunkt geeigneten Industriestandardmethode analysiert.

Bohrtechniken Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Hammerbohrung, Rotationsbohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Einzelheiten (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, Bohrkopf oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, nach welcher Methode usw.). Einzelheiten der Bohrungen für das allgemeine Gebiet: Unternehmen Typ Anzahl der Löcher Meter Newmont DD 173 25,718.8 OHP 81 5,573.5 JACRO 97 3,771.0 Insgesamt 351 35,063.3 TMPL Typ Anzahl der Löcher Meter DD 13 1,619.2 RC 46 4,714.0 Insgesamt 59 6,333.2 Kombiniert Typ Anzahl der Löcher Meter DD 186 27,338.0 OHP 81 5,573.5 RC 46 4,714.0 JACRO 97 3,771.0 Insgesamt 410 41,396.5 Newmont Die DD wurden als HQ- oder OHP-Bohrungen niedergebracht und auf NQ-Dreifachrohre reduziert, sobald fester Boden erreicht wurde. Um die Kerngewinnung zu maximieren und den Verlust von Kassiterit zu minimieren, wurden Dreifachrohrbohrungen durchgeführt. Der Kern wurde nicht ausgerichtet.

Die OHP-Bohrungen wurden ursprünglich mit einem Hochdruck-Schramm-Gerät durchgeführt. Spätere Perkussionsbohrungen, einschließlich aller Bohrlöcher der PG 400-Serie, wurden mit einem T-3-Hochdruckbohrgerät mit einem 140-mm-Wolframbohrer durchgeführt. Die Anlage war mit einem primären Zyklon ausgestattet, der mit einem Verteiler am Kragen zur Probengewinnung verbunden war. Ein sekundärer Donaldson-Filter wurde am Auslass des primären Zyklons angebracht, um Staub mit einer Größe von minus 5 Mikrometern aufzufangen.

Ein modifiziertes JACRO-Schlagbohrgerät, das mit einem Vakuum-Probenrückgewinnungssystem ausgestattet ist, wurde ausschließlich für Newmonts Flachwinkel-Bohrungen verwendet. TMPL Die Diamantbohrungen wurden mit einem HQ-Bohrer mit weicher Matrix durchgeführt. Um eine gute Kerngewinnung zu gewährleisten und eine Auswaschung von Kassiterit zu vermeiden, wurde ein Dreifachrohr-Bohrgestänge verwendet. Der Kern wurde nicht ausgerichtet.

Das Schlagbohren erfolgte mit einem 4,5-Zoll-"Black Diamond"-Hammer, einem 137-mm-PED-Bohrer (Polycarbonat-Diamant) und einer 6 m langen 4,5-Zoll-Stange aus rostfreiem Stahl. Durch eine enge Ummantelung (3 mm Abstand) wurde sichergestellt, dass die Löcher so gerade wie möglich blieben. Ein 900-cm³-Kompressor mit einem Druck von 350 psi wurde eingesetzt, um die Löcher trocken zu halten und sicherzustellen, dass alle schweren Mineralien wie Kassiterit gewonnen werden.

Rückgewinnung von Bohrproben Methode zur Aufzeichnung und Bewertung der Wiederfindungen von Kern- und Spanproben und der bewerteten Ergebnisse.

Maßnahmen zur Maximierung der Probengewinnung und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben.

ob eine Beziehung zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Probe gekommen sein könnte. Alle Kernabschnitte werden gemessen und mit den Markierungen des Bohrers verglichen, um die tatsächliche Ausbeute zu ermitteln. Die Gewinnung betrug im Allgemeinen 100 %, abgesehen von einzelnen Abschnitten mit schlechten Bodenbedingungen, im Allgemeinen entweder nahe der Oberfläche oder in Störungszonen. Die durchschnittliche Gewinnung für Newmont DD liegt bei 97,3 % und die durchschnittliche Gewinnung für TMPL DD bei 96,8 %.

Alle RC- und OHP-Proben wurden vor Ort gewogen. Dies gibt eine gute Vorstellung von der Wiederfindung für die beprobten 1-m-Intervalle, da die Dichte nicht wesentlich variiert. Die Wiederfindung des OHP wurde im Allgemeinen als sehr gut eingeschätzt. Die halbquantitative Analyse der mit TMPL gewogenen RC-Proben ergab eine durchschnittliche Wiederfindung von über 90 %.

Es lagen keine Informationen über die Verwertung der JACRO-Löcher vor.

Bei allen Diamantbohrungen wurden Dreifach-Rohrstangen verwendet, um die Probengewinnung zu maximieren.

TMPL spekuliert, dass die Bohrungen und das Schneiden der Kerne zu einem geringfügigen Verlust von Zinn durch Auswaschungen an den Aderrändern und sehr kleinen Löchern in den zinnhaltigen Adern geführt haben könnten. Eindeutige Beweise dafür gibt es jedoch nicht.

Für die Perkussionsbohrungen wurde ein Kompressor mit hohem Druck und Volumen eingesetzt, um eine gute Probenrückführung zu gewährleisten und die Bohrlöcher trocken zu halten. Es wurde kein nennenswertes Wasser angetroffen, so dass die Probenqualität gut war. Das Bohrloch wurde nach jedem Stangenwechsel mit Druckluft gereinigt, wobei keine nennenswerte Menge an Material zurückgeführt wurde.

Es ist kein Zusammenhang zwischen der Ausbeute und dem Zinngehalt zu erkennen. Es wurde keine Verzerrung der Proben festgestellt.

Frühere Arbeiten von Mining One deuteten darauf hin, dass es im Zusammenhang mit den JACRO-Bohrungen zu einer Verschmierung des Zinngehalts im Bohrloch kam. Eine Überprüfung der JACRO/DD-Doppelbohrungen von Newmont ergab jedoch keine Verzerrung; eine Kontrollmodellierung ohne die JACRO-Bohrungen ergab keinen Unterschied bei den globalen Blockgehalten. Eine visuelle Inspektion könnte auf eine mögliche Verschmierung hindeuten, aber es ist schwierig, sicher zu sein. Die JACRO-Bohrungen wurden in die Mineralressourcenschätzung einbezogen.

Protokollierung Ob die Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien unterstützen.

Ob die Erfassung qualitativ oder quantitativ ist. Fotografieren von Kernen (oder Rinnen, Kanälen, etc.).

Die Gesamtlänge und der Prozentsatz der erfassten relevanten Kreuzungen. Alle Proben wurden geologisch so detailliert protokolliert, dass sie eine angemessene Mineralienschätzung, Bergbau- und metallurgische Studien unterstützen.

Die TMPL-Diamantbohrungen wurden geotechnisch so detailliert protokolliert, dass sie eine angemessene Mineralienschätzung, Bergbau- und metallurgische Studien unterstützen.

Alle Bohrkernaufzeichnungen sind sowohl qualitativer als auch quantitativer Natur, wobei die TMPL-Aufzeichnungen einer strengen Reihe von Richtlinien folgen. Die gesamte Länge jedes Bohrlochs wurde protokolliert.

Die Newmont-Bohrungen wurden in Form von Papierprotokollen durchgeführt, die im Jahr 2013 in ein digitales Format übertragen wurden. Der gesamte TMPL-Kern wurde digital protokolliert und fotografiert.

Alle RC-, OHP- und JACRO-Bohrungen sind halbquantitativ, wobei die TMPL-RC-Bohrungen einer strengen Reihe von Richtlinien folgen und prozentuale Schätzungen vorgenommen werden. Repräsentative Unterproben wurden entnommen, gesiebt und selektiv geschwenkt, um den Schwermineralgehalt visuell zu schätzen. Eine Teilmenge der Gesteinsspäne jeder RC-Probe wird zu Referenzzwecken in Spänebehältern aufbewahrt und vor Ort gelagert.

Unterproben-nahmeverfahren und Proben-vorbereitung Wenn Kern, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde.

Falls es sich nicht um eine Kernprobe handelt, ist anzugeben, ob sie geriffelt, mit einer Rohrprobe entnommen, mit einem Drehspalt geteilt usw. wurde und ob die Probe nass oder trocken entnommen wurde.

Bei allen Probentypen die Art, Qualität und Angemessenheit der Probenvorbereitungstechnik.

Qualitätskontrollverfahren für alle Phasen der Unterprobenahme, um die Repräsentativität der Proben zu maximieren.

Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme für das in situ gesammelte Material repräsentativ ist, z. B. Ergebnisse von Feld-Doppel-/Zweithälfte-Probenahmen.

ob die Probengröße der Korngröße des beprobten Materials angemessen ist. Newmont Bohrprobenvorbereitung Der NQ-Kern wurde in Längsrichtung im Abstand von 1 m in zwei Hälften gesägt; eine Hälfte wurde zur Untersuchung an Analabs Pty Limited (Analabs") in Perth, Australien, geschickt. Der halbe Kern, der für die Untersuchung ausgewählt wurde, wurde zerkleinert (Größe unbekannt) und anschließend auf 500 Mikrometer gemahlen, wovon eine 100-g-Probe geteilt und auf weniger als 75 Mikrometer pulverisiert wurde. Von jeder zehnten Probe wurde ein Duplikat im Labor geteilt und pulverisiert, um die Zuverlässigkeit der Probenvorbereitung und -untersuchung zu überprüfen. Dabei handelte es sich um angemessene, dem Industriestandard entsprechende Probenahme- und Probenvorbereitungstechniken für die damalige Zeit.

Alle 1-m-Schlagbohrproben wurden vor Ort für die Untersuchung aufbereitet, wobei vier Zerkleinerungsstufen zum Einsatz kamen: Backenbrecher, Walzenbrecher, Scheibenmühle und Ringmühle (Pulverisierer), wobei die Proben zwischen den einzelnen Stufen gemäß den "Particulate Sampling Procedures" von Pierre Gy aufgeteilt wurden. Das pulverisierte Material wurde zur Untersuchung an Analabs in Perth geschickt.

Von jeder zehnten Probe wurde ein Duplikat geteilt und pulverisiert, um die Zuverlässigkeit der Probenaufbereitung und -untersuchung zu überprüfen. Dabei handelte es sich um geeignete, dem Industriestandard entsprechende Probenahme- und Probenvorbereitungstechniken zu jener Zeit.

Bei den Doppelproben zeigte sich, dass die Mehrheit der Sn-Doppelproben um weniger als 2,5 % von der perfekten Korrelation abwich. TMPL-Bohrprobenvorbereitung Der HQ-Kern wurde in Längsrichtung in zwei Hälften gesägt, nachdem der Kern über die Bohrerunterbrechungen hinweg zusammengefügt und eine Referenzlinie auf dem Kern markiert wurde. Eine einheitliche Seite des Kerns wird für die Probenahme entnommen und die Proben werden an das ALS-Labor in Brisbane, Australien, geschickt.

Alle RC-Stecklinge wurden gewogen und dann vor Ort riffelgespalten, um zwischen 3 kg und 5 kg Proben zu erhalten. Alle Proben sind trocken. Die Unterprobe wird an das ALS-Labor in Brisbane geschickt.

Die Probenvorbereitung von Bohrkernen und RC-Spänen besteht aus einer Zerkleinerung auf 70 % über 6 mm, wobei die Probe geteilt wird, wenn sie über 3 kg wiegt. Die gesamte Probe oder eine Teilprobe wird dann in einer Mühle auf 85% feiner als 75µm gemahlen.

Vor dem Versand der Proben werden die folgenden QAQC-Proben hinzugefügt: Feldduplikate werden in einer Rate von 1 zu 20 Proben für RC hinzugefügt. Diese werden vor Ort von der ursprünglichen Probe abgespalten. Bei Diamantbohrungen wird der Halbkern bei jeder 1:20-Probe in zwei Viertelkerne aufgeteilt, die als Feldduplikate verschickt werden.

Die Probengröße wird als angemessen für das zu beprobende Material angesehen, da die Zinnmineralisierung als Kassiterit (SnO 2 ) in subvertikalen Adern vorkommt, die zwischen 0,05 mm und 0,5 cm breit sind (selten bis 5 cm), und die Kassiteritkristalle kleiner sind als die Aderbreite. Die Aderdichte variiert von etwa 5/m bis zu mehr als 20/m, so dass in jedem Meter mehrere Adern beprobt werden. Dies ist ein guter Vergleich mit der Probengröße, die bei RC-Bohrungen etwa 10.000 cm 3 und bei HQ-Kernbohrungen 3.200 cm 3 beträgt, bevor die Unterproben entnommen werden.

Es wurden keine unabhängigen Prüfungen der Größenordnung durchgeführt. Das ALS-Labor hat seine eigenen internen Prüfungen durchgeführt und die Ergebnisse mitgeteilt.

Qualität der Analysedaten und Labortests Art, Qualität und Angemessenheit der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Frage, ob es sich um eine partielle oder vollständige Technik handelt.

Bei geophysikalischen Instrumenten, Spektrometern, RFA-Handgeräten usw. sind die für die Analyse verwendeten Parameter anzugeben, einschließlich der Marke und des Modells des Instruments, der Ablesezeiten, der angewandten Kalibrierungsfaktoren und ihrer Ableitung usw.

Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerwerte, Duplikate, externe Laborkontrollen) und ob annehmbare Genauigkeits- (d. h. Verzerrungsfreiheit) und Präzisionsniveaus erreicht wurden. Newmont Bei allen Sn-Untersuchungen wurden 10 g Proben aus den 100 g pulverisierten Proben entnommen. Die Proben wurden bei Analabs mittels Röntgenfluoreszenzanalyse von gepresstem Pulver auf Sn untersucht. Die Röntgenfluoreszenzanalyse von gepresstem Pulver war zu dieser Zeit der Industriestandard für die Sn-Analyse.

Der Vergleich der Sn-Analysen von Proben aus Diamantbohrungen und Perkussionslöchern war gut und es ist keine Verzerrung zwischen den beiden Analysesätzen erkennbar.

Für jeweils 30 Proben wurden abwechselnd vier Standards eingesetzt. Darüber hinaus wurde jede zehnte Probe als Labor-Duplikat untersucht.

Ausgewählte Proben wurden in anderen Labors und mit anderen Analysemethoden untersucht, darunter eine von Cleveland Tin Limited in Tasmanien, einem damals bedeutenden australischen Zinnproduzenten, entwickelte XRF-Methode. Die Überprüfungen bestätigten, dass die Verfahren von Analabs zufriedenstellend waren und dass die Probenvorbereitung und die Qualität der Untersuchung von Analabs durchgängig eingehalten wurden. TMPL Alle Sn-Untersuchungen wurden an einer Teilprobe von 0,1 g des pulverisierten und gemischten Materials durchgeführt, die entnommen und mit Lithiumborat geschmolzen wurde. Das geschmolzene Kügelchen wird dann mit einem Massenspektrometer nach der Methode ME-MS85 analysiert, die Sn, W, Ta und Nb ausweist. Das Ergebnis ist der Gesamtzinngehalt, einschließlich Zinn in Form von Kassiterit. Zinnproben, die den Grenzwert überschreiten, werden mit der Methode ME-XRF15b erneut analysiert, bei der eine Schmelzung mit Lithiummetaborat mit einem Lithiumtetraborat-Flussmittel, das 20 % NaNO enthält, 3 , mit einem XRF-Abschluss erfolgt.

Andere Elemente werden nach der Methode ME-ICP61 unter Verwendung einer 0,25-g-Unterprobe analysiert. Dies beinhaltet einen Aufschluss mit 4 Säuren und einem ICP-AES-Abschluss. Dabei handelt es sich um ein Industriestandardverfahren für eine Reihe von 34 Elementen, darunter Zinn, Kupfer, Arsen, Schwefel und Silber. Die Zinnprobe ist nur säurelösliches Zinn und kann daher von den Schmelzzinnproben subtrahiert werden, um Zinn als Kassiterit zu erhalten. Das säurelösliche Zinn ist in der Regel mit Stannit und im Gitter von Silikaten vergesellschaftet. Das säurelösliche Zinn ist im Verhältnis zu Zinn als Kassiterit bei Taronga im Allgemeinen unbedeutend.

Vor dem Versand der Proben wurden die folgenden QAQC-Proben hinzugefügt: 3 zertifizierte Referenzmaterialien, die für die zu erwartenden Gehalte repräsentativ sind, wurden in einem Verhältnis von 1 zu 40 Proben in das Probenpaket eingefügt. Grobe Blindproben wurden im Verhältnis von 1 zu 40 Proben eingesetzt.

Wenn die Ergebnisse für die ZRM einen Assay-Fehler von mehr als 5 % anzeigten, wurde die Probe mit anderen ZRM der gleichen Charge verglichen. Wenn andere ZRMs ähnliche Fehler anzeigten, wurde das Labor zur Überprüfung kontaktiert.

Alle QAQC-Daten liegen innerhalb akzeptabler Grenzen.

Überprüfung der Probenahme und Untersuchung Die Überprüfung signifikanter Überschneidungen durch unabhängiges oder alternatives Unternehmenspersonal.

Die Verwendung von Zwillingslöchern.

Dokumentation der Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenüberprüfung, Datenspeicherungsprotokolle (physisch und elektronisch).

Diskutieren Sie jede Anpassung der Testdaten. Newmont Es gibt keine Informationen über eine Überprüfung signifikanter Überschneidungen durch unabhängiges oder alternatives Unternehmenspersonal.

Geologische Interpretationen wurden anhand von Querschnitten und Höhenplänen vorgenommen. Mining One akzeptierte die nördliche Zone 101 und die südlichen Zonen Payback, Payback Extended, Hillside und Hillside Extended wurden anhand von Querschnitten interpretiert, wie sie in einer 1982 von Newmont Holdings Pty Ltd erstellten Machbarkeitsvorstudie beschrieben wurden.

Newmont hat eine kleine Anzahl von Zwillingslöchern (10 Paare) gebohrt; ein Vergleich der längengewichteten Abschnitte ergab keine offensichtliche Verzerrung.

Es liegen keine Informationen über die Dokumentation von Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenüberprüfung und Datenspeicherung vor. Es wird davon ausgegangen, dass alle Daten auf Papier kopiert und anschließend von AusTinMining mit Hilfe eines Dateneingabebüros transkribiert wurden.

Es gibt keine Berichte über Anpassungen der Analysedaten, obwohl einige transkribierte Analysedaten offenbar auf zwei Dezimalstellen begrenzt waren, wodurch sehr niedriggradige Daten als Nullen dargestellt wurden. TMPL Simon Tear, ein Direktor des unabhängigen Beratungsunternehmens H&S Consultants Pty Ltd, hat alle Bohrkerne von 6 DD-Löchern gesichtet und überprüft.

Das Twinning früherer Newmont-Bohrlöcher umfasst: 11 TMPL DD-Zwillinge von Newmont DD-Bohrungen 2 TMPL DD-Zwillinge von Newmont OPH-Bohrungen 5 TMPL-RC-Zwillinge von Newmont-OPH-Bohrungen

Es wurden zwei Bohrungen ausgewählt, die alle Mineralisierungszonen und die Länge der bekannten Lagerstätte repräsentieren.

Alle Ergebnisse liegen innerhalb akzeptabler Grenzen, wobei ein möglicher Nuggeteffekt aufgrund von grobem Kassiterit (der in drei Bohrabschnitten festgestellt wurde) berücksichtigt wurde. Aufgrund der geringen Anzahl an hochgradigen Adern hat das Top-Cutting der hochgradigen Proben einen vernachlässigbaren Einfluss auf den Gesamtgehalt.

Alle Daten werden vor Ort in MSExcel-Tabellen aufgezeichnet und später durch Ausschneiden und Einfügen in eine MSAccess-Datenbank - den Hauptdatenspeicher - übertragen. Es werden detaillierte Protokolle für die Datenaufzeichnung, Protokollierungscodes usw. verwendet. Die Analysedaten werden vom Labor (ALS) in Form von csv- und pdf-Dateien mit angehängten Zertifikaten übermittelt. Der leitende Projektgeologe kann sie auch direkt von der ALS-Website herunterladen. Die Analysedaten werden dann anhand der Probennummer zusammengeführt. Es werden detaillierte Protokolle für die Datenaufzeichnung, Protokollierungscodes usw. verwendet.

Assays unterhalb der unteren Nachweisgrenze wurden durch die halbe untere Nachweisgrenze ersetzt.

Lage der Datenpunkte Genauigkeit und Qualität der Vermessungen, die zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und Bohrlochvermessungen), Gräben, Grubenbetrieben und anderen Orten, die bei der Mineralressourcenschätzung verwendet werden, eingesetzt werden.

Spezifikation des verwendeten Rastersystems.

Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. Newmont Die Bohrlochsäulen wurden von qualifizierten Vermessern mit Theodolitentraversen geortet.

Es wurde ein lokales Raster parallel zum Streichen der Mineralisierung verwendet. Das örtliche Raster Nord hat eine Peilung von 055,103 O true. Es wurde eine 3,5 km lange Basislinie mit vermessenen Querlinien in Abständen von 100 m vermessen.

Die Bohrlöcher wurden mit Hilfe von Bohrlochkameras in einem Bereich von 15 bis 50 m Tiefe auf Azimut und Neigung untersucht. In Anbetracht der im Allgemeinen nicht magnetischen Beschaffenheit der Mineralisierung und des Wirtsgesteins war dies eine angemessene Untersuchungsmethode.

Topographische Karten im Maßstab 1:1000 wurden von Australian Aerial Mapping erstellt. Die Karten wurden auf das lokale Netz bezogen. TMPL Alle Bohrpfähle werden nach dem Bohren mit einem RTK-GPS (+/-0,1 m Genauigkeit) genau vermessen.

Alle DD werden im Bohrloch in Abständen von 30 m mit dem Axis Champ Gyroscope vermessen.

Alle RC-Bohrungen werden in Abständen von 30 m mit einem digitalen Vermessungsgerät von Trushot vermessen.

Das verwendete Rastersystem ist GDA94, Zone 56.

Die Topografie wird durch eine Ende 2022 geflogene LiDAR-Vermessung mit einer Genauigkeit von unter 10 cm ermittelt.

Alle Daten wurden von H&SC für die Ressourcenabschätzung in ein lokales Raster umgewandelt. H&SC führte eine Feldmessung von 20 Bohrpfählen aus beiden Phasen mit einem tragbaren GPS durch. Die durchschnittliche Abweichung betrug 0,5 m in der Ostrichtung und 0,5 m in der Nordrichtung.

Datenabstände und -verteilung Datenabstände für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse.

Ob die Datenabstände und -verteilung ausreichen, um den Grad der geologischen und gehaltlichen Kontinuität zu bestimmen, der für die angewandten Verfahren und Klassifizierungen zur Schätzung der Mineralressourcen und Erzreserven angemessen ist.

Ob ein Mustercompositing durchgeführt wurde. Die Newmont-Bohrungen erfolgten in einem Raster von 50 mal 50 Metern, wobei in einigen Bereichen Infill-Bohrungen von 25 Metern durchgeführt wurden.

Die TMPL-Bohrungen, die in den Jahren 2022/3 durchgeführt wurden, erfolgten nominell in denselben Abständen von 50 m x 50 m.

Praktisch alle Bohrlochproben wurden in Abständen von 1 m von der Oberfläche entnommen.

Die Datenabstände reichen aus, um die geologische und gehaltliche Kontinuität für die in diesem Bericht angewandten Verfahren zur Schätzung und Klassifizierung der Mineralressourcen zu gewährleisten.

Es wurde kein Muster-Compositing durchgeführt.

Orientierung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen ermöglicht und inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt ist.

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Ausrichtung der Bohrungen und der Ausrichtung der wichtigsten mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und gemeldet werden, sofern es wesentlich ist. Die Bohrungen sind im 90°-Winkel zum Streichen des Adersystems ausgerichtet.

Das Adersystem ist subvertikal und die Bohrungen sind zwischen -25° und -60° geneigt, um die Adern möglichst im 90°-Winkel zu durchschneiden. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Bohren in sehr flachen Winkeln, insbesondere mit RC, wurde für die späteren TMPL-Bohrungen ein Standardwinkel von -60° angenommen.

Da die Bohrungen so angelegt wurden, dass sie das Hauptgangsystem in einem möglichst großen Winkel durchschneiden, wird das Potenzial für eine Verzerrung der Probenahme als gering eingeschätzt.

Beispielhafte Sicherheit Die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit der Proben getroffen werden. Proben des Newmont-Bohrkerns und der Schlagspäne wurden in Tüten verpackt und gekennzeichnet und mit einem unabhängigen Transportunternehmen zum Untersuchungslabor transportiert. Es sind keine weiteren Informationen verfügbar.

Für alle TMPL-Bohrungen wurde eine Überwachungskette eingerichtet.

Die TMPL-Proben wurden in Siebener-Gruppen in Kattun-Säcke gelegt, die dann in undurchsichtige Polygewebesäcke eingewickelt, auf eine Palette gestapelt und mit Palettenfolie und Klebeband umwickelt wurden.

Die Proben werden per eingeschriebenem Kurierdienst mit Tracking-Möglichkeit an das Labor geschickt.

Die Proben treffen im Labor ein und werden mit einem separaten Versandformular (das elektronisch an ALS gesendet wird) abgeglichen.