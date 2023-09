AKTIONÄRE VON LIMINAL BIOSCIENCES STIMMEN ARRANGEMENT-PLAN MIT STRUCTURED ALPHA LP ZU

LAVAL, Québec, und CAMBRIDGE, England, 16. September 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") freut sich bekanntgeben zu können, dass seine Aktionäre dem zuvor angekündigten Arrangement-Plan gemäß Abschnitt 192 des Canada Business Corporation Act (das „Arrangement") zugestimmt haben. Gemäß dieses Arrangements wird Structured Alpha LP (,,SALP"), eine Kommanditgesellschaft, die durch seinen Komplementär Thomvest Asset Management Ltd. verwaltet wird, alle ausgegebenen und umlaufenden Stammaktien von Liminal BioSciences (die ,,Aktien"), die sich derzeit nicht im Besitz von SALP oder seiner verbundenen und assoziierten Unternehmen befinden, zu einem Preis von 8,50 USD pro Aktie, zahlbar in bar, (das ,,Arrangement") erwerben. Weitere Details zum Arrangement finden Sie im Rundschreiben der Geschäftsführung vom 16. August 2023 (das „Rundschreiben"), das an die Aktionäre von Liminal BioSciences im Zusammenhang mit dem Arrangement verschickt wurde, sowie im Nachtrag zum Rundschreiben vom12. September 2023, die jeweils unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov abrufbar sind.

Auf einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre des Unternehmens, die heute stattfand (die ,,Versammlung"), wurde der Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements mit ca. 98,82 % der abgegebenen Stimmen der Aktieninhaber, die bei der Versammlung virtuell anwesend oder durch Bevollmächtigte vertreten waren, und mit ca. 92,34 % der Stimmen der Aktieninhaber, die bei der Versammlung virtuell anwesend oder durch Bevollmächtigte vertreten waren, ausschließlich der Aktieninhaber, deren Stimmen für die Zwecke der ,,Minderheitszustimmung" gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions im Zusammenhang mit einem ,,Unternehmenszusammenschluss" ausgeschlossen werden müssen, einschließlich der Aktien, über die SALP und seine verbundenen und assoziierten Unternehmen die Kontrolle ausüben, genehmigt. Ein Bericht über die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Versammlung wird unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht.