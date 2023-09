Eines der größten deutschen PV-Parks liefert Strom / Solarpark "Boitzenburger Land" geht offiziell in Betrieb (FOTO)

Frankfurt am Main / Boitzenburger Land (ots) - Der Solarpark "Boitzenburger

Land" zählt zu den größten PV-Anlagen Deutschlands. Allein die wichtigsten

Kennzahlen zeigen die Dimensionen des Vorhabens: Rund 180 Megawattpeak Leistung,

annähernd 200 Gigawattstunden (GWh) prognostizierter Jahres-Stromertrag und eine

Fläche von etwa 170 Hektar. Am 19. September ging dieses klimafreundliche

Vorzeigeprojekt der Energiewende offiziell in Betrieb.



Beeindruckend auch die schnelle Bauzeit: Nur elf Monate dauerte die Errichtung

der Anlage. Ende Juni speisten die ersten Module zum ersten Mal ein, seit Mitte

Juli ist der Park vollständig am Netz. Seitdem liefern die in direkter

Nachbarschaft liegenden Anlagen in Kuhz und Wichmannsdorf CO2-freien Strom.