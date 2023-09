NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind zum Wochenauftakt mit einer weiteren Stabilisierung zunächst gescheitert. Neben der anhaltenden Belastung durch die weiter hohen Zinsen rückt zunehmend die Furcht vor einer drohenden Haushaltssperre in den USA in den Fokus der Anleger.

Am Montag verlor der Dow Jones Industrial zuletzt 0,35 Prozent auf 33 844,85 Punkte. Im Blick steht die 200-Tage-Linie, die charttechnisch orientierten Investoren Signale gibt für den längerfristigen Trend und derzeit bei 33 809 Punkten verläuft.