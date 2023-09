Anlass der Studie: 2022/23 Annual Report

Empfehlung: Buy

seit: 26.09.2023

Kursziel: EUR22.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.



Abstract:

Final results for the year ending 30 June showed a 10.9% increase in sales to EUR425.8m (2021/22: EUR384.0m) and a 6.2% decline in EBIT to EUR27.4m (2021/22: EUR29.2m). Both sales and EBIT were slightly above the upward revision in guidance (sales +10%; EBIT of EUR25m-EUR27m) given by the company following the Q3 results in May. Sales and EBIT were also respectively 0.4% and 4.2% above our forecasts. Restructuring of the French business reduced group EBIT by EUR4.4m. Adjusted for this item, EBIT would have been EUR31.8m - 8.9% above the 2021/22 figure. Due mainly to a reduced restructuring charge in France, management is guiding towards EBIT of EUR28-EUR30m for the current financial year. Management will propose an unchanged dividend of EUR0.60 to the AGM on 16 November. SWA's past two business years have been dominated by the adverse impact of cost inflation. Inflation is now subsiding and during the remainder of 2023/24 we expect this to feed through to lower interest rates and improving consumer sentiment. We maintain out Buy recommendation and price target of EUR22.00.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Ergebnisse für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr zeigten einen Anstieg des Umsatzes um 10,9 % auf EUR425,8 Mio. (2021/22: EUR384,0 Mio.) und einen Rückgang des EBITs um 6,2 % auf EUR27,4 Mio. (2021/22: EUR29,2 Mio.). Sowohl der Umsatz als auch das EBIT lagen leicht über der nach oben korrigierten Guidance (Umsatz +10%; EBIT von EUR25 Mio. bis EUR27 Mio.), die das Unternehmen nach den Q3-Ergebnissen im Mai abgegeben hatte. Umsatz und EBIT lagen auch 0,4% bzw. 4,2% über unseren Prognosen. Die Restrukturierung des französischen Geschäfts reduzierte das EBIT der Gruppe um EUR4,4 Mio. Bereinigt um diesen Posten hätte das EBIT EUR31,8 Mio. betragen - 8,9 % über dem Wert für 2021/22. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem EBIT von EUR28 Mio. bis EUR30 Mio., was vor allem auf eine geringere Restrukturierungsbelastung in Frankreich zurückzuführen ist. Das Management wird der Hauptversammlung am 16. November eine unveränderte Dividende von EUR0,60 vorschlagen. Die letzten beiden Geschäftsjahre der SWA waren von den negativen Auswirkungen der Kosteninflation geprägt. Die Inflation lässt nun nach, und wir erwarten, dass sich dies im Laufe des Jahres 2023/24 in niedrigeren Zinssätzen und einer Verbesserung des Konsumklimas niederschlagen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR22,00 bei.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27807.pdf



