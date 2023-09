Meta Wolf AG übernimmt NordCeram Produktion GmbH und schafft "grüne Fliesen

Die Meta Wolf AG hat den Geschäftsbetrieb der NordCeram Produktion GmbH übernommen. NordCeram ist ein Hersteller von keramischen Bodenfliesen. Im Rahmen der Transaktion übernimmt die Meta Wolf-Gruppe mehr als 130 Mitarbeiter des Verkäufers. Die Transaktion wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert und der Kaufpreis liegt im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Vollzug der Transaktion soll zum 1. April 2024 erfolgen. Die Meta Wolf-Gruppe plant, mit ihren Experten für Photovoltaik, IT und Produktion die Produktions- und Organisationsprozesse schrittweise zu transformieren und eine europäische "grüne Fliese" zu schaffen. Dies soll durch Dekarbonisierung, Elektrifizierung, Dezentralisierung und Digitalisierung erreicht werden.Des Weiteren hat die Norddeutsche Solar Ceramics GmbH, ein Tochterunternehmen der Meta Wolf AG, das Fliesenwerk NordCeram in Bremerhaven übernommen. NordCeram ist ein führendes Feinsteinzeugwerk in Europa. Die Norddeutsche Solar Ceramics plant, den Standort Bremerhaven ab dem 1. April 2024 mit einem neuen Konzept fortzuführen. Das Werk war aufgrund stark gestiegener Energiekosten in eine wirtschaftliche Krise geraten. Die Norddeutsche Solar Ceramics investiert in digitale und ökologische Transformationsprojekte und setzt dabei auf energieintensive Produkte, die unter Einsatz der Meta Wolf Solar Technologie klimaneutral hergestellt werden können. Ziel ist es, die Produktion von "grünen Fliesen" aus Bremerhaven klimaneutral zu gestalten.Die Meta Wolf AG wurde 1995 als erstes Thüringer Technologieunternehmen im Bauwesen an der Frankfurter Börse notiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die digitale und ökologische Transformation und investiert in grüne Produktion, Bauprodukte und Energiemanagement-Systeme. Die Meta Wolf-Gruppe strebt an, ein internationales Experten-Netzwerk aufzubauen und unterstützt die dezentrale Solar-Stromerzeugung sowie die Elektrifizierung von Produktionsprozessen. Neben der Dekarbonisierung investiert das Unternehmen auch in die Digitalisierung der Organisationsprozesse und die Entwicklung von webbasierten Prozessautomatisierungstechnologien. Das Ziel der Meta Wolf AG für das Jahr 2030 ist die Schaffung von 1.000 Arbeitsplätzen und ein Rohertrag von bis zu 200 Millionen Euro.

Die Meta Wolf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 3,74EUR gehandelt.