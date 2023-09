Rumänien und Tschechien rüsten auf: Milliardenschwere F-35-Käufe als Antwort auf russische Bedrohung

Rumänien und Tschechien rüsten ihre Luftwaffen mit modernen Kampfflugzeugen vom Typ F-35 auf. Rumänien beantragte vom Parlament die Billigung des Kaufs von insgesamt 48 Maschinen aus den USA. Die ersten 32 Jets sollen 6,5 Milliarden US-Dollar kosten, weitere 16 Maschinen sollen in einer zweiten Phase erworben werden. Dieser Waffenkauf wäre der teuerste in der Geschichte der rumänischen Armee. Im Kaufpreis sind logistische Unterstützung, Pilotenausbildung und Munition enthalten. Bereits im November 2022 hatte Rumänien einen Vertrag zum Kauf von 32 gebrauchten F-16-Kampfjets mit Norwegen abgeschlossen. Damit würde sich die F-16-Flotte nahezu verdreifachen. Die Maschinen sollen in den nächsten drei Jahren in Rumänien eintreffen. Rumänien grenzt im Norden und Osten an die Ukraine und ist Mitglied der EU und der NATO.Auch Tschechien bestellt 24 F-35-Tarnkappenjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin. Das Kabinett in Prag billigte den Kauf am Mittwoch. Die Gesamtkosten für das Rüstungsprojekt belaufen sich auf etwa 6,2 Milliarden Euro, einschließlich Training, Ausrüstung, Munition und Infrastruktur. Tschechien verfügt derzeit über 14 geleaste Kampfjets des schwedischen Typs Saab JAS-39 Gripen. Die erste F-35-Maschine soll 2029 ausgeliefert werden, die restlichen bis 2035. Die liberalkonservative Regierung wurde für ihre Entscheidung kritisiert, da sie trotz ihres Sparkurses den teuren F-35-Jet gewählt hat.Beide Länder haben sich verpflichtet, ab dem kommenden Jahr mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben aufzuwenden. Neben den Kampfflugzeugen plant Tschechien auch den Kauf von Leopard-2-Kampfpanzern und CV-90-Schützenpanzern.Die Aufrüstung der Luftwaffen von Rumänien und Tschechien erfolgt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beide Länder sind Mitglieder der NATO und verstärken ihre Verteidigungsfähigkeiten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und ein Zeichen der Solidarität mit anderen NATO-Partnern zu setzen.

Die Lockheed Martin Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 408,7EUR gehandelt.