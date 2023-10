(neu: Kurse, Experten und mehr Details)



LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch beim britischen Wettbewerber Boohoo wegen eines erneut gesenkten Umsatzausblicks hat am Dienstag auch den jüngsten Erholungsversuch der Zalando -Aktie jäh beendet. Die Nachrichten aus Großbritannien erinnerten Anleger an das Branchenproblem einer nur schwachen Nachfrage. Davon geprägt, sackte der Zalando-Kurs am Tag der Deutschen Einheit nahe der 20-Euro-Marke auf das niedrigste Niveau seit einem Jahr ab. Zuletzt betrug der Abschlag bei dem Dax -Schlusslicht 2,9 Prozent auf 20,98 Euro.

Die Aktien von Boohoo gaben in London die Richtung vor, mit einem Einbruch um zuletzt 9,1 Prozent. Hier reichte es im Verlauf für ein Achtjahrestief, weil der britische Mode-Einzelhändler seine Gewinn- und Umsatzziele gesenkt hatte. Dies stand im Zusammenhang mit einer dürftigen Verbrauchernachfrage und der Notwendigkeit, die Preise zu senken, um finanzschwache Käufer anzulocken. Derzeit bremst die Inflation den Willen der Verbraucher, Geld auszugeben.