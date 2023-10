Ether sackt zu Bitcoin auf 15-Monats-Tief ab, neues ETF-Vehikel fällt durch

Die ersten Ergebnisse zeigen ein recht träges Volumen für diese neuen Anlageinstrumente. Nach Angaben von K33 Research betrug das Handelsvolumen der Ether-ETFs am ersten Tag nur 0,2 Prozent des Volumens ähnlicher futuresbasierter Bitcoin-ETF-Produkte, die Ende 2021 eingeführt wurden.

Das Preisverhältnis zwischen Ether und Bitcoin (ETH-BTC) fiel in dieser Woche auf ein neues 15-Monats-Tief und verwirrte damit zumindest einige, die erwartet hatten, dass die Aufregung um die am Montag gestarteten Futures-basierten börsengehandelten Ether-ETFs Kaufinteresse wecken würde.

Der Ether-Preis rutschte in dieser Woche an den wichtigsten Kryptobörsen Binance und Coinbase klar unter 0,06 Bitcoin, berichtet Coinbase. Das Verhältnis ist damit nahe dem niedrigsten Stand seit Juli 2022. Die bescheidene Erholung des Verhältnisses im September wurde wieder ausgelöscht, wie Daten von TradingView zeigen.

Ether ist im Oktober bisher um 2,4 Prozent auf 1.640 US-Dollar gesunken und hat damit alle seine Gewinne von einem kurzzeitigen Anstieg am Montag auf fast 1.750 US-Dollar wieder mehr als abgegeben. Bitcoin hat im gleichen Zeitraum um 1,4 Prozent zugelegt und übertrifft ETH auch auf Wochen-, Monats- und Jahresbasis, wie die Daten von CoinDesk Indices zeigen.

K33 Research

"Wir glauben, dass es an der Zeit ist, sich von ETH zu trennen und wieder in BTC zu investieren", sagte Vetle Lunde, leitender Analyst bei K33 Research in einem Marktbericht vom Dienstag.

Lunde erklärte, dass das Interesse an den neu gelisteten Futures-basierten ETFs in den USA "stark" hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben sei, was ihn dazu veranlasst habe, seine vor einem Monat ausgesprochene Empfehlung, das ETH-Engagement im Vergleich zu BTC zu erhöhen, um vom ETF-Hype zu profitieren, fallen zu lassen.

"Nach einem enttäuschenden Start des ETH-ETFs auf Futures-Basis, einem anhaltend schwachen Momentum und einem Mangel an überzeugenden mittelfristigen Narrativen in Ethereum favorisiere ich kein übergewichtetes ETH-Engagement mehr", sagte er.

Angesichts des Mangels an kurzfristigen Katalysatoren herrscht auf dem Kryptowährungsmarkt Apathie und die Preise werden wahrscheinlich weiterhin seitwärts schwanken, sagte Lunde. Dieses Umfeld begünstigt Bitcoin, das mittelfristig positive Katalysatoren in Form einer potenziellen US-Spot-BTC-ETF-Notierung und seines nächsten Halbierungs-Ereignisses Anfang 2024 hat.

"Die stärkste Anziehungskraft bei Kryptowährungen bleibt vorerst bei Bitcoin, mit einem vielversprechenden Ereignishorizont in der Zukunft, der nach wie vor eine aggressive Akkumulierung begünstigt", sagte er.

Matrixport

Matrixport-Analysten sagten in einem Markt-Update am Mittwoch, dass die nachlassende Aktivität auf Ethereum und der Rückfall des nativen Tokens in die Inflation den ETH-Preis weiter belasten könnte. Das Krypto-Anlagedienstleistungsunternehmen sagte, dass die Netzwerkeinnahmen von Ethereum im letzten Monat auf den niedrigsten Stand seit Dezember gefallen sind, als ETH bei 1.200 US-Dollar gehandelt wurde, was darauf hindeutet, dass der Token bei den aktuellen Preisen von etwa 1.600 bis 1.700 US-Dollar um 30 bis 40 Prozent überbewertet sein könnte.

BTC hingegen könnte in Zeiten der Marktkrise als "sicherer Hafen" angesehen werden, so Matrixport, was den Preis bei zunehmendem makroökonomischem Gegenwind stützt.

"Es gibt starke Argumente, die dafür sprechen, im aktuellen Umfeld für Bitcoin positiv gestimmt zu sein", so Matrixport in einem Update vom Mittwoch. "Es bleibt jedoch eine Herausforderung, die fundamentalen Katalysatoren zu identifizieren, die Ethereum oder andere Altcoins unterstützen würden, trotz ihres Aufwärtspotenzials, wenn der Bullenmarkt zurückkehrt."

Enigma Securities

Enigma Securities, ein institutionelles Liquiditäts- und Beratungsunternehmen für digitale Vermögenswerte, erklärte in einem Bericht vom Mittwoch, dass sich ETH derzeit "in einer schwierigen Lage" befinde, da das ETH-BTC-Preisverhältnis klar unter die 0,06-Marke gesunken sei. Wie es mit dem ETH-Preis weitergeht, könnte von der Entwicklung des Bitcoin-Kurses abhängen, so der Bericht.

"Wir werden wahrscheinlich eine Stabilisierung und eine bescheidene Erholung auf kurze Sicht sehen, sollte sich BTC verbessern", schrieb Enigmas Analysechef Joe Edwards. "Wenn die Dynamik im November tatsächlich nachlässt und die Preise allgemein zu fallen beginnen, ist zu erwarten, dass sich ETH im Rahmen dieser Bewegung in Richtung ETH-BTC 0,05 überproportional nach unten bewegt."

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion