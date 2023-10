F3 Uranium gibt eine strategische Investition von Denison Mines über 15 Mio. Dollar bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 6. Oktober 2023 – F3 Uranium Corp. („ F3 Uranium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FUU – WKN: A3D5YM – FRA: X42) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung mit Denison Mines Corp. ("Denison") (TSX: DML) (NYSE American: DNN) über eine strategische Investition in Höhe von $ 15 Millionen durch den Erwerb von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen von F3 (die "Schuldverschreibungen") abgeschlossen hat. Die Schuldverschreibungen werden zu einem Wandlungspreis von 0,56 $ umgewandelt, was einem Aufschlag von 30 % auf den aktuellen volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs von F3 entspricht. Unter der Annahme, dass die Schuldverschreibungen umgewandelt werden und keine weiteren Änderungen am ausstehenden Aktienkapital von F3 vorgenommen werden, würden die ausgegebenen Aktien etwa 6 % des Unternehmens ausmachen.

Dev Randhawa, CEO von F3, sagte: "Wir freuen uns, Denison als strategischen Investor im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Denison ist ein führendes Unternehmen in der Uranbranche und verfügt über eine Vielzahl von Anlagen im Athabasca-Becken, wo F3 derzeit das Grundstück Patterson Lake North (PLN) weiterentwickelt. Wir schätzen Denisons Perspektiven bei der Uranexploration sehr und freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit."

David Cates, President und CEO von Denison, sagte: "Das technische Team von F3 kann auf eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei der Exploration verweisen, einschließlich der Entdeckung der Zone JR auf dem Grundstück PLN, die eine der besten neuen Uranentdeckungen weltweit darstellt. Wir freuen uns, in F3 zu investieren und die weitere Bewertung des Grundstücks PLN zu unterstützen."

Bedingungen der Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen werden mit einem vierteljährlich zu zahlenden 9 %igen Kupon (die "Zinsen") über eine Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet und können nach Wahl von Denison in Stammaktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von $ 0,56 pro Aktie (der "Wandlungspreis") umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 30 % auf den aktuellen volumengewichteten Fünftagesdurchschnittskurs von F3 entspricht. F3 hat nach eigenem Ermessen das Recht, bis zu einem Drittel der Zinsen in Stammaktien von F3 zu zahlen, die zu einem Preis pro Stammaktie ausgegeben werden, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien von F3 an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") für die 20 Handelstage entspricht, die am Tag vor dem Fälligkeitstag der Zinsen enden.