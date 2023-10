Der Kurs von The Social Chain lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0455und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11im Plus.11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,0478das entspricht einem Plus von +5,05seit der Veröffentlichung.

In einem überraschenden Schritt haben alle Aufsichtsratsmitglieder der The Social Chain AG ihre Ämter niedergelegt. Dies geschieht im Kontext eines Insolvenzverfahrens und anstehender Neubesetzungen.

Schock bei The Social Chain AG: Kompletter Aufsichtsrat tritt sofort zurück!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer