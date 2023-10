TECPETROL ERINNERT AKTIONÄRE DER ALPHA LITHIUM CORPORATION AN DIE AUSSCHREIBUNG IHRER AKTIEN VOR DEM FRISTABLAUF AM 20. OKTOBER

Das Angebot von Tecpetrol in Höhe von 1,48 C$ pro Aktie ist das einzige Angebot zum Erwerb aller Stammaktien, das derzeit von den Aktionären akzeptiert werden kann. Weitere verbindliche Angebote sind bisher nicht bei Alpha eingegangen.

Das Alpha-Sonderkomitee und der Vorstand haben den Alpha-Aktionären einstimmig empfohlen, das überarbeitete und verbesserte Angebot von Tecpetrol anzunehmen und ihre Aktien auszuschreiben.

PI Financial hat bestätigt, dass das erhöhte Angebot aus finanzieller Sicht den Aktionären gegenüber fair ist.

Aktionäre, die bereits eine Ausschreibung vorgenommen haben, brauchen keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie die Laurel Hill Advisory Group unter 1-877-452-7184, senden Sie eine E-Mail an assistance@laurelhill.com oder besuchen Sie https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer, um weitere Informationen zu erhalten.

TORONTO, 18. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L („Tecpetrol") gab heute eine Erinnerung an die Aktionäre der Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (deutsche WKN: A3CUW1) („Alpha") heraus, ihre Aktien vor Ablauf der Angebotsfrist um 18:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 20. Oktober 2023 auszuschreiben. Für Aktionäre, die auf einen Broker zurückgreifen, könnte ein früherer Annahmeschluss gelten und sie werden darum gebeten, ihre Aktien unverzüglich auszuschreiben.

Am 28. September 2023 gab der Vorstand von Alpha auf der Grundlage der einstimmigen Empfehlung des Sonderkomitees und nach Erhalt einer positiven unabhängigen Stellungnahme zur Fairness von PI Financial Corp. eine einstimmige Empfehlung heraus, welche den Aktionären dazu rät, das verbesserte Angebot von Tecpetrol in Höhe von 1,48 C$ pro Aktie anzunehmen. Seitdem wurde eine beträchtliche Anzahl von Aktien für das Angebot ausgeschrieben. Wie bereits bekanntgegeben, ist dies das beste und endgültige Angebot von Tecpetrol an die Aktionäre von Alpha. Zusätzliche Erweiterungen sind nicht geplant .