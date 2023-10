Country Garden lässt Frist verstreichen – Riesiger Schulden-Umbau steht bevor

Ein Zahlungsausfall würde, wie in Anleiheverträgen üblich, zu einem Querverzug bei anderen Country Garden-Anleihen führen. Das Unternehmen hat Offshore-Anleihen im Wert von fast elf Milliarden US-Dollar, und ein Zahlungsausfall würde die Voraussetzungen für eine der größten Umstrukturierungen von Unternehmensschulden in China schaffen.

Die Frist für die Zahlung des Kupons von Country Garden in Höhe von 15 Millionen US-Dollar ist abgelaufen, ohne dass es eine Nachricht über die Zahlung gab. Dies schürt die Erwartung, dass Chinas größter privater Immobilienentwickler seine Offshore-Schulden nicht mehr bedienen kann, da sich die Immobilienkrise des Landes weiter verschärft.

Ein Anleihegläubiger der fraglichen Tranche, der mit Verweis auf vertrauliche Informationen nicht genannt werden wollte, sagte gegenüber Reuters, er habe nach Ablauf einer 30-tägigen Nachfrist noch keine Zahlung für den Kupon erhalten.

Die gesamte Offshore-Anleihe 2007.HK von Country Garden gilt als ausgefallen, wenn der größte chinesische Immobilienentwickler nach Ablauf der 30-tägigen Nachfrist die Kuponzahlung nicht leistet.

Ein Zahlungsausfall ist erwartet worden, nachdem Country Garden in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat, dass es nicht in der Lage sein wird, seinen Offshore-Schuldenverpflichtungen nachzukommen. Damit wäre das Unternehmen das jüngste Opfer in einer Reihe von säumigen chinesischen Bauunternehmen.

Country Garden hat in den letzten Wochen auch andere Offshore-Zahlungen versäumt, wobei bei diesen die 30-tägige Gnadenfrist für die Zahlungen noch nicht abgelaufen ist.

Country Garden hat Houlihan Lokey, China International Capital Corporation (CICC) und die Anwaltskanzlei Sidley Austin als Berater engagiert, um die Kapitalstruktur und die Liquiditätslage des Unternehmens zu prüfen und eine "ganzheitliche" Lösung zu erarbeiten.

Letzte Woche war Kingboard Holdings eines der ersten bekannten börsennotierten Unternehmen, das rechtliche Schritte gegen Country Garden einleitete und eine gerichtliche Rückzahlungsklage wegen Schulden in Höhe von 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar (193 Millionen Euro) einreichte.

Laut JPMorgan sind Bauträger, auf die 40 Prozent der chinesischen Immobilienverkäufe entfallen, seit 2021 mit der Rückzahlung ihrer Schulden in Verzug. Zahlen von CreditSights zeigen, dass chinesische Bauträger seit 2021 mehr als 114,6 Milliarden US-Dollar von 175 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Dollaranleihen nicht bedient haben.

Da immer mehr Bauträger eine Umschuldung anstreben, wird erwartet, dass ihnen ihre ausländischen Gläubiger angesichts der sich verschlechternden Aussichten für den chinesischen Immobiliensektor ungünstigere Bedingungen anbieten werden.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion