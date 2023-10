F3 finalisiert strategische Investition von Denison Mines über 15 Mio. Dollar

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 18. Oktober 2023 – F3 Uranium Corp. („ F3 Uranium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FUU – WKN: A3D5YM – FRA: X42) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor gemeldete Finanzierung mit Denison Mines Corp. ("Denison") (TSX: DML) (NYSE American: DNN) für eine strategische Investition von Denison in Höhe von 15 Millionen $ in Form von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die "Schuldverschreibungen") abgeschlossen hat.

Bedingungen der Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen sind mit einem vierteljährlich zu zahlenden Kupon von 9 % (die "Zinsen") ausgestattet, haben eine Fälligkeit am 18. Oktober 2028 und sind nach Wahl von Denison in Stammaktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis von 0,56 $ pro Aktie (der "Wandlungspreis") umwandelbar. F3 kann nach eigenem Ermessen bis zu einem Drittel der Zinsen in Stammaktien von F3 zahlen, die zu einem Preis pro Stammaktie ausgegeben werden, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der Stammaktien von F3 an der TSX Venture Exchange (die TSXV") für die 20 Handelstage entspricht, die am Tag vor dem Datum enden, an dem die Zinszahlung fällig wird.

F3 ist berechtigt, die Schuldverschreibungen am oder nach dem dritten Jahrestag der Emission der Schuldverschreibungen zu jedem Zeitpunkt, an dem der volumengewichtete 20-Tage-Durchschnittskurs von F3 an der TSXV 130 % des Wandlungspreises übersteigt, zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen. Darüber hinaus kann F3 im Falle eines Kontrollwechsels bei F3 die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen sowie eines Betrags einlösen, der dem höheren der folgenden Beträge entspricht: (i) 15 % des Nennwerts und (ii) dem Betrag der verbleibenden, noch nicht gezahlten Zinsen, die während der ursprünglichen dreijährigen Laufzeit der Schuldverschreibungen zu zahlen wären.