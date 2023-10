Personalkosten und lahmende Investmentbank bremsen Morgan Stanley

NEW YORK (dpa-AFX) - Geringere Einnahmen der Investmentbank und hohe Personalkosten haben dem US-Geldhaus Morgan Stanley im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt. Im dritten Quartal verdiente das Institut 2,4 Milliarden US-Dollar (2,3 Mrd Euro) und damit neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in New York mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an: Die Morgan-Stanley-Aktie verlor an der Wall Street rund sechs Prozent.

Zwar steigerte die Bank ihre Erträge im dritten Quartal insgesamt um zwei Prozent auf knapp 13,3 Milliarden Dollar. Doch im Detail ging die Entwicklung stark auseinander. In der Investmentbank brachen die Erträge um mehr als ein Viertel ein. In der Beratung von Unternehmen, etwa zu Börsengängen und Fusionen, gingen die Erträge sogar um ein Drittel zurück.