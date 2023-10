Anlass der Studie: Initiation of Coverage

HIGHflyer der deutschen Cannabis-Branche



Die Cantourage Group SE, der marktführende Großhändler auf dem deutschen medizinischen Cannabismarkt, hat sich zum Ziel gesetzt, die noch junge Industrie durch einen plattformbasierten Geschäftsmodellansatz zu revolutionieren. Hierzu ermöglicht die sog. Fast-Track-Access-Plattform den globalen Cannabisanbauern, den attraktiven und stark wachsenden europäischen Markt mit Rohware zu beliefern. So verknüpft Cantourage den qualitativ hochwertigen Anbau mit der jahrelangen Branchenerfahrung und folglich Expertise hinsichtlich der nationalen Regulatorik, den komplexen Einfuhr- und Genehmigungsverfahren sowie der Weiterverarbeitung und dem Vertrieb mit vorliegenden Zertifizierungen.



Das mittlerweile rd. 50 Lieferanten aus über 15 verschiedenen Ländern umfassende Partnernetzwerk von Anbauern führt dazu, dass die Cantourage Gruppe ein einzigartig breites Produktportfolio (vorwiegend Blüten und Dronabinol) führt. Der Absatz erfolgt insbesondere über spezialisierte Apotheken.



Nachfrageseitig ist zwischen dem in weiten Teilen der Welt bereits legalisierten Medizin- und dem sich schrittweise öffnenden Freizeitmarkt zu unterscheiden. Ersterer ist in Deutschland bereits seit 2017 etabliert und betrug im vergangenen Jahr rd. 250 Mio. Euro. Das geplante Cannabisgesetzt (CanG) dürfte durch die weitere Liberalisierung zu einer Vervielfachung des Marktes in Deutschland führen. Weitaus größer ist, wie die Entwicklung in Nordamerika und Kanada zeigt, der Freizeitmarkt, der jedoch in den Ländern regulatorisch stark unterschiedlich behandelt wird.



In einem kompetitiven Marktumfeld ist es Cantourage gelungen, durch den innovativen Plattformansatz eine attraktive Wettbewerbsposition als vertrauensvoller Partner einzunehmen und von den Anbauern als "Enabler" wahrgenommen zu werden. Daher erwarten wir für Cantourage eine noch dynamischere Entwicklung als der Gesamtmarkt, die insbesondere von dem breiten Produktportfolio, der bereits erfolgreichen Etablierung auf dem Medizinmarkt sowie der dank des plattformbasierten Asset Light-Geschäftsmodells hohen Flexibilität gestützt werden sollte. So erwarten wir eine Top Line CAGR 2023e-2026e von 65,0% p.a. Ergebnisseitig geht das starke Wachstum mit entsprechenden Strukturkosten in der aktuellen Aufbauphase einher, weshalb wir erst in 2025 von einer spürbaren Ergebnisverbesserung ausgehen und aufgrund der Skalierbarkeit der Plattform mit sukzessiven Ergebnisverbesserungen auf ein Margenniveau von >10% rechnen.



Beim EBITDA hat Cantourage schon in H1/23 den Break-Even erreicht und dürfte damit vielen Unternehmen der Branche voraus sein. Diese hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Hype erfahren, der von zahlreichen IPOs im internationalen Umfeld begleitet war. Die Ertragserwartungen vieler Marktbegleiter haben sich jedoch nicht erfüllt, was mit enorm rückläufigen Kursentwicklungen in der Branche einherging. Unternehmen wie Cantourage könnten jedoch dazu beitragen, dass sich das Sentiment für den Sektor langsam wieder aufhellt, da die Marktperspektiven u.E. durchaus vielversprechend sind.



Fazit: Wir sehen die aussichtsreiche Marktpositionierung und die zusätzlichen Wachstumsperspektiven durch das CanG im aktuellen Kursniveau noch nicht hinreichend reflektiert und empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 10,50 Euro zum Kauf.







