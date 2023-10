Tesla enttäuscht im dritten Quartal: Analysten senken Kursziele und Aktie verliert über 70 Milliarden US-Dollar!

Die Analysten haben nach den enttäuschenden Ergebnissen im dritten Quartal ihre Kursziele für Tesla gesenkt. Der Elektroautohersteller verzeichnete einen Gewinnrückgang von 37 Prozent und verfehlte die Umsatzerwartungen. Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, um die Verkaufsnachfrage angesichts der wachsenden Konkurrenz anzukurbeln. CEO Elon Musk äußerte sich besorgt über die Auswirkungen höherer Zinssätze auf die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen. Analysten kommentierten, dass die Preissenkungen die Margen beeinträchtigt haben und fragen sich, wann diese enden werden. Die Kursziele der Analysten reichen von 150 bis 380 US-Dollar. Die Tesla-Aktie verlor 9,3 Prozent und vernichtete über 70 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Die Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt als "Aufstocken" mit einem Aufwärtspotenzial von 10,75 Prozent. Tesla-Aktien verloren auch im vorbörslichen US-Handel aufgrund verfehlter Markterwartungen an Wert. Der E-Autobauer konnte seinen Umsatz nicht wie erwartet steigern und der Gewinn brach deutlich ein. Analysten sehen weiterhin Probleme bei den Margen und der Nachfrage. Tesla rechnet nicht mit größeren Hürden für die Genehmigung des geplanten Ausbaus der Fabrik in Grünheide. Das Unternehmen plant eine Verdoppelung der Produktionskapazität auf eine Million Autos pro Jahr. Die UBS hat das Kursziel für Tesla gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Experte erwartet eine kurzfristige Verlangsamung des Wachstumstempos, glaubt aber an die langfristigen Chancen des Unternehmens. In einem Forum werden Fragen zu den Volumenzielen, der Lizenzierung von FSD, dem bidirektionalen Laden, Tesla Vision, dem Tesla-Bot und anderen Themen gestellt. Die Tesla-Fans im Forum werden gebeten, diese Fragen zu beantworten.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 212,0EUR gehandelt.