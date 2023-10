Deutsche Bank übertrifft Erwartungen: Nettogewinn von 1,031 Mrd. Euro im 3. Quartal

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,031 Milliarden Euro verzeichnet und damit die Erwartungen leicht übertroffen. Obwohl der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent gesunken ist, liegt er um 35 Prozent höher als im Vorquartal. Die Erträge beliefen sich im abgelaufenen Quartal auf 7,13 Milliarden Euro. Im Firmenkundengeschäft konnte die Bank einen Ertragsanstieg um 21 Prozent verzeichnen, während die Nettoerträge in der Investmentsparte um vier Prozent gesunken sind. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen die Nettoerträge in der Investmentsparte sogar um zwölf Prozent zurück.Der Finanzvorstand der Deutschen Bank, James von Moltke, erklärte, dass die Performance der Investmentbanking-Sparte im Einklang mit dem Markt liege. Die Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren und Währungen hätten sich normalisiert, nachdem sie im vergangenen Jahr von hoher Volatilität profitiert hätten.Die Deutsche Bank hat aufgrund des gesteigerten Eigenkapitals die Möglichkeit, frei verfügbare Reserven entweder für zusätzliche Investitionen oder höhere Ausschüttungen an Aktionäre zu nutzen. Der genaue Umfang der geplanten Dividenden und Aktienrückkäufe wurde jedoch nicht näher erläutert.Analysten loben die beeindruckenden operativen Leistungen der Bank im dritten Quartal sowie die hohe Kernkapitalquote von 13,9 Prozent. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Deutsche Bank nach den Quartalszahlen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 14 Euro festgelegt.Die Deutsche-Bank-Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen zu und stieg zeitweise um über sieben Prozent auf 10,19 Euro.In einem anderen Zusammenhang werden Rufe nach einer Entschädigung für Kunden der Deutsche-Bank-Töchter Postbank und DSL-Bank laut. Verbraucherpolitische Sprecherinnen der Ampel-Bundestagsfraktionen fordern eine angemessene Entschädigung für Kunden, denen durch das Handeln oder die Untätigkeit der Bank Unrecht widerfahren ist. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert von der Deutschen Bank eine schnelle und unbürokratische Entschädigung der betroffenen Verbraucher.Die Probleme der Bank beschäftigen auch die Finanzaufsicht Bafin, die einen Sonderbeauftragten für die Deutsche Bank bestellt hat, um sicherzustellen, dass die Einschränkungen schnell behoben werden.

