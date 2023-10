Unicredit übertrifft Erwartungen: Gewinnsprung um 35% im dritten Quartal

Die italienische Bank Unicredit hat im dritten Quartal einen höheren Gewinnsprung verzeichnet als erwartet. Der Überschuss belief sich auf 2,3 Milliarden Euro, was einer Steigerung von gut 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit übertraf das Institut die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr rechnet das Management nun mit noch höheren Erträgen als zuvor prognostiziert. Der bereinigte Überschuss soll weiterhin mehr als 7,25 Milliarden Euro erreichen und diese Marke auch im Jahr 2024 überschreiten.Um den Aktionären einen finanziellen Vorteil zu verschaffen und die Zahlung der Sondersteuer zu vermeiden, plant Unicredit den Rückkauf eigener Aktien. Wenn die Anteilseigner und die Aufsicht zustimmen, sollen auf diesem Weg 2,5 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen. Gleichzeitig plant die Bank, 1,1 Milliarden Euro in eine Kapitalreserve zu stecken, um mögliche zukünftige Verluste abzufedern. Diese Reserve darf nicht in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Anteilseigner ausgezahlt werden, da dies durch eine Klausel im Gesetz untersagt ist.Das Analysehaus Jefferies hat Unicredit nach Bekanntgabe der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,80 Euro belassen. Die Bank hat die Konsensschätzung für das Nettoergebnis um mehr als 20 Prozent übertroffen. Allerdings wurde der Gewinnausblick beibehalten. Das Ziel für den Zinsüberschuss wurde hingegen angehoben.Insgesamt zeigt sich Unicredit optimistisch für die Zukunft und erwartet weiterhin positive Ergebnisse. Die gestiegenen Zinsen haben der Bank einen höheren Gewinn beschert als erwartet. Durch den Rückkauf eigener Aktien möchte das Institut den Aktionären einen finanziellen Vorteil verschaffen und gleichzeitig die Zahlung der Sondersteuer vermeiden. Die Kapitalreserve soll als Puffer für mögliche Verluste dienen. Jefferies bewertet die Quartalszahlen positiv und belässt die Empfehlung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,80 Euro.

Die UniCredit Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 22,37EUR gehandelt.