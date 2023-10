KTM AG übernimmt MV Agusta: Weltweit führender Motorradhersteller geht an die Spitze!

Die PIERER Mobility AG hat ihre Zusammenarbeit mit MV Agusta weiter vertieft. Im November 2022 erwarb die KTM AG, ein Tochterunternehmen der PIERER Mobility AG, im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25,1% der Anteile an der MV Agusta Motor S.p.A. Nun hat die KTM AG im Oktober 2023 die Supply Chain und den Einkauf der MV Agusta übernommen. Zudem wird die Produktpalette von MV Agusta über das weltweite Vertriebsnetz der PIERER Mobility vertrieben. Im Frühjahr 2026 wird die KTM AG ihre Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta ausüben.MV Agusta ist einer der weltweit führenden Hersteller von Premium-Motorrädern. Das Unternehmen mit Sitz in Varese, Italien, stellt legendäre Motorräder her, die für ihr ikonisches Design und ihre erstklassige Leistung bekannt sind. Seit 1945 hat MV Agusta 37 Weltmeistertitel gewonnen und ist ein fester Bestandteil der Branche.Darüber hinaus hat die KTM AG ihre Zusammenarbeit mit CFMOTO intensiviert. Neben der Übernahme des Vertriebs von CFMOTO Motorrädern in mehreren Ländern wird die Produktionskapazität beim Joint-Venture Partner von derzeit 50.000 auf 100.000 Stück ausgebaut. Im Juli 2023 hat CFMOTO zudem seine Beteiligung an der PIERER Mobility AG auf 2,0% erhöht.Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist die PIERER Mobility AG ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität.Für weitere Informationen steht der Investor Relations Kontakt der PIERER Mobility AG zur Verfügung.Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der PIERER Mobility AG dar. Sie ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.

