Splendid Medien AG: Vorstandsumbau und neuer Alleinvorstand ab Februar 2024

Die Splendid Medien AG hat eine Neuaufstellung ihres Vorstands angekündigt. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Schweitzer wird zum 31. Januar 2024 aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich einer anderen beruflichen Tätigkeit zuzuwenden. Dr. Schweitzer war seit 2013 als Geschäftsführer der Splendid Film GmbH tätig und wurde im Januar 2020 in den Vorstand der Splendid Medien AG berufen. Der Aufsichtsrat dankte ihm für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für die Splendid Gruppe.Des Weiteren ist Björn Siecken, Mitglied des Vorstands der Splendid Medien AG, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Unternehmen ausgeschieden, um sich einer anderen beruflichen Tätigkeit zuzuwenden. Der Aufsichtsrat bedankte sich bei Herrn Siecken für seine engagierte Tätigkeit im Dienste des Unternehmens.Ab dem 1. Februar 2024 wird Andreas R. Klein das Unternehmen als Alleinvorstand leiten. Weitere Informationen sind bei der Splendid Medien AG erhältlich.Die Splendid Medien AG ist ein deutsches Medienunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen ist im regulierten Markt in Frankfurt (General Standard) gelistet und im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und der Tradegate Exchange vertreten. Die Splendid Medien AG ist unter anderem in den Bereichen Filmproduktion, Vertrieb und Lizenzierung von Filmen sowie im Home-Entertainment-Bereich tätig.Die Mitteilung wurde am 25. Oktober 2023 um 12:50 Uhr CET/CEST veröffentlicht. Sie wurde von der EQS Group AG über den EQS News-Service verbreitet. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Das Medienarchiv ist unter https://eqs-news.com verfügbar.Die Splendid Medien AG ist unter der ISIN DE0007279507 und der WKN 727950 gelistet. Für weitere Informationen steht Investor Relations-Kontakt Karin Opgenoorth zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf der Website des Unternehmens zu finden.

Die Splendid Medien Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,79 % und einem Kurs von 1,270EUR gehandelt.