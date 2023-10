SMT Scharf AG: Neues Vorstandsteam für erfolgreiche Zukunft - Reinhard Reinartz wird CEO und COO

Der Aufsichtsrat der SMT Scharf AG hat ein neues Vorstandsteam bestellt. Reinhard Reinartz wird neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) und Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens. Er wird für Produktentwicklung, Konstruktion, Produktion, Einkauf, Qualitätssicherung und Personal verantwortlich sein. Die Amtszeit soll spätestens am 1. Mai 2024 beginnen. Volker Weiss wird zum 1. November 2023 neuer Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft. Das neue Vorstandsteam tritt die Nachfolge von Hans Joachim Theiß (CEO und CFO in Personalunion) und Wolfgang Embert (COO) an, die das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 verlassen werden.Reinhard Reinartz war zuletzt als Managing Director bei der Sandvik Mining and Construction GmbH tätig und hat den Bereich Mechanical Cutting erfolgreich weiterentwickelt. Er verfügt über langjährige Erfahrung in internationalen Führungspositionen bei namhaften Bergbauzulieferern. Volker Weiss war Mitglied der Geschäftsleitung bei der HBT GmbH und hat ebenfalls langjährige Erfahrung in der Bergbauzulieferindustrie.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der SMT Scharf AG, Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis, zeigt sich erfreut über die neuen Vorstandsmitglieder und ist überzeugt, dass sie wichtige Impulse für das Unternehmen geben werden.Reinhard Reinartz äußert sich motiviert über seine neue Aufgabe und möchte seine langjährige Erfahrung in der Führung internationaler Teams sowie seine finanzielle und technische Expertise einbringen, um die SMT Scharf Gruppe erfolgreich in die Zukunft zu führen. Volker Weiss freut sich ebenfalls auf seine neue Aufgabe und möchte seine Kompetenzen als Finanzvorstand gezielt einbringen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln.Die SMT Scharf AG entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung von entgleisungssicheren Bahnsystemen und beliefert vor allem Steinkohlebergwerke sowie den Abbau von Gold , Platin und anderen Erzen. Das Unternehmen hat eigene Gesellschaften in sieben Ländern und erzielt einen Großteil seiner Umsätze in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika.

Die SMT Scharf Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,75EUR gehandelt.