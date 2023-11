iMetal Resources erweitert „Digitally Enhanced Prospecting“-Untersuchung auf seinem Projekt Gowganda West

VANCOUVER, British Columbia – 1. November 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources Inc. (TSXV: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die „Digitally Enhanced Prospecting“-(DEP)-Untersuchung auf seinem Projekt Gowganda West im ertragreichen Grünstein-Goldgürtel Abitibi erweitert. Diese erweiterten Arbeiten werden weiter westlich der bekannten Mineralisierungszonen in bisher unerforschte Gebiete vordringen und die vor kurzem abgeschlossenen LiDAR-Messungen und Probenahmen über 2.385 Hektar ergänzen, bei denen eine neue Goldzone ermittelt wurde (siehe Pressemeldung vom 27. Oktober 2023).

Chief Executive Officer Saf Dhillon erklärt: „Wir sind begeistert von den Prospektionsgebieten, die im Rahmen unserer jüngsten DEP-Untersuchung entdeckt wurden. Unter anderem ergab eine Stichprobe in einem Gebiet mit hoher geologischer Höffigkeit einen Wert von 5,6 g/t Au. Unser jüngster Bohrabschnitt von 48,5 m mit 0,85 g/t Au in Bohrloch IMGW-23-04, der am 6. Juni dieses Jahres bekannt gegeben wurde, bestätigt unsere Annahme, dass die Mineralisierung in Richtung Südwesten zunimmt. Deswegen haben wir nun unser DEP-Programm auf den westlichen Teil unserer Claims ausgeweitet, um die Ausmaße unserer Mineralisierung weiter zu vergrößern. Wir sind nach wie vor von dem Potenzial für neue Entdeckungen auf diesem in der Vergangenheit nur unzureichend erkundeten Konzessionsgebiet überzeugt.“

Waring Minerals Inc. hat die jüngsten DEP-Programme auf Gowganda West absolviert und wird auch für die neuen erweiterten Arbeiten verantwortlich zeichnen. Das Zielgebiet für die erweiterten Untersuchungen umfasst archäisches Metasediment- und Metavulkangestein des Grünsteingürtels Abitibi über etwa 1.135 Hektar - ein Gebiet, in dem bisher in nur sehr begrenztem Maße Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Es werden UAV-LiDAR-Flugmessungen absolviert, um Ausbisse auf dem Konzessionsgebiet zu lokalisieren und diese dann zu beproben und zu kartieren. Die DEP-Ergebnisse werden in Kombination mit früheren IP- und VTEM-Daten sowie Bohrergebnissen zur Ausrichtung der nächsten Explorationsphase verwendet, die auch Anschluss-Bohrprogramme umfassen soll. Oberflächenproben werden von Geologen des Unternehmens überprüft und ausgewählte Proben zur Analyse an das Labor von ALS Laboratories in Sudbury geschickt.